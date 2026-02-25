Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X την Τρίτη, η ιρανική πρεσβεία στη Χάγη ανέφερε: «Δεν προσποιούνται πλέον καν. Όταν η CIA δημοσιεύει ένα βίντεο στα περσικά και διδάσκει στους Ιρανούς πώς να επικοινωνήσουν μαζί της, αυτό δεν είναι πια διπλωματία· είναι κραυγαλέα παρέμβαση. Φανταστείτε την οργή αν αντιστραφούν οι ρόλοι. Έχουν αποκαλυφθεί τα δυο μέτρα και σταθμά».

Την Τρίτη, η CIA δημοσίευσε ένα βίντεο στα περσικά εξηγώντας στους Ιρανούς πώς να δημιουργήσουν ασφαλή επαφή με την υπηρεσία.

Οι συμβουλές της CIA περιλαμβάνουν τη χρήση ενός ιδιωτικού δικτύου ή VPN, για την παράκαμψη των περιορισμών και της επιτήρησης στο Διαδίκτυο και τη χρήση μιας συσκευής μιας χρήσης που δεν μπορεί εύκολα να εντοπιστεί.

Η CIA προέτρεψε επίσης τους πιθανούς πληροφοριοδότες να χρησιμοποιήσουν ιδιωτικά προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο και να διαγράψουν το ιστορικό τους στο Διαδίκτυο για να καλύψουν τα ίχνη τους.

Not even pretending anymore.

When CIA releases a Farsi video teaching Iranians how to contact it, this isn’t #diplomacy — it’s open interference.

Imagine the outrage if roles were reversed.

Double standards, exposed.#StandWithIran #ما_ایرانیم pic.twitter.com/I0YkB412Ya — ☫ Iran Embassy in The Hague, The Netherlands (@IRAN_in_NL) February 24, 2026

Σε μια παρόμοια δυτική παρέμβαση, οι αρχές στο αεροδρόμιο της Τεχεράνης ανακάλυψαν δορυφορικό εξοπλισμό Starlink στις αποσκευές ενός Ευρωπαίου διπλωμάτη που προσπαθούσε να εισέλθει στη χώρα.

Ένας Ολλανδός διπλωμάτης άφησε πίσω του μια βαλίτσα στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ιμάμ Χομεϊνί, αφού αρνήθηκε να την υποβάλει για έλεγχο ασφαλείας, επικαλούμενος διπλωματική ασυλία.

Η ασφάλεια του αεροδρομίου ενημέρωσε τον διπλωμάτη ότι οι διπλωματικές αποσκευές υπόκεινται σε ξεχωριστή νομική διαδικασία, αλλά εκείνος αρνήθηκε να συμμορφωθεί. Στη συνέχεια, οι ιρανικές τελωνειακές αρχές ξεκίνησαν επίσημες διαδικασίες για να επιθεωρήσουν και να σφραγίσουν το ύποπτο φορτίο.

Ο διπλωμάτης αναχώρησε βιαστικά από το Ιράν χωρίς να παρακολουθήσει την κατάσταση της βαλίτσας, επικαλούμενος την πολιτική ασυλία.

Μέρες αργότερα, ένας δεύτερος διπλωμάτης επέστρεψε για να ξεκαθαρίσει το θέμα, προκαλώντας επίσημη επιθεώρηση παρουσία τελωνείων και αξιωματούχων του Υπουργείου Εξωτερικών.

Η έρευνα φέρεται να αποκάλυψε τρία μόντεμ Starlink και επτά δορυφορικά τηλέφωνα κρυμμένα μέσα στις αποσκευές.

Ο εξοπλισμός κατασχέθηκε, και στον δεύτερο διπλωμάτη απαγορεύτηκε η είσοδος.

Το ολλανδικό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τον πρεσβευτή του Ιράν στην Ολλανδία σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την κατάσχεση της βαλίτσας του Ολλανδού διπλωμάτη, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης.

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναγνώρισαν τον πρώτο διπλωμάτη ως τον Andre Van Feichen, περιγράφοντάς τον ως ειδικό σε θέματα ασφάλειας και άμυνας, και πρόσθεσε ότι είχε παλαιότερους δεσμούς με τις Ηνωμένες Πολιτείες, συμπεριλαμβανομένης της παροχής εκθέσεων για το Ιράν σε Αμερικανούς αξιωματούχους, σύμφωνα με έγγραφα που δημοσιεύθηκαν από το WikiLeaks.

Το θέμα ήρθε στην επιφάνεια εν μέσω των αυξανόμενων απειλών του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν μετά από ένα κύμα αναταραχών που υποστηριζόταν από ξένες χώρες στο Ιράν στις αρχές Ιανουαρίου, που άφησε πίσω του χιλιάδες νεκρούς, συμπεριλαμβανομένων αμάχων και προσωπικού ασφαλείας.

Κατά τη διάρκεια της αναταραχής, οι ιρανικές αρχές δήλωσαν ότι κατάσχεσαν δεκάδες συσκευές Starlink από άτομα που ηγούνται των αντικυβερνητικών δραστηριοτήτων.

Εκείνη την εποχή, πολλές αναφορές έδειχναν ότι το Ιράν ανέπτυξε συστήματα παρεμβολής GPS στρατιωτικής ποιότητας για να απενεργοποιήσει τη συνδεσιμότητα Starlink, η οποία είχε εισαχθεί στη χώρα ως μέρος μιας αμερικανικής υποστήριξης την προσπάθεια να βοηθήσει τους ταραχοποιούς κατά τη διάρκεια ενός τερματισμού λειτουργίας του Διαδικτύου.