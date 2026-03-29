Ευθεία απειλή προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, εκτόξευσε το μεσημέρι της Κυριακής (29/3) , ο αρχηγός του ιρανικού ναυτικού, Σαχράμ Ιρανί, ό οποίος δήλωσε χωρίς περιστροφές, ότι το ιρανικό ναυτικό θα χτυπήσει τη ναυαρχίδα των ΗΠΑ το «Abraham Lincoln», όταν αυτό βρεθεί εντός εμβέλειας.

«Το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln θα γίνει στόχος της Ισλαμικής Δημοκρατίας εάν πλησιάσει σε ακτίνα δράσης», τόνισε επισημαίνοντας ότι το πλήγμα αυτό θα αποτελεί την εκδίκηση του Ιράν, για το χτύπημα των ΗΠΑ στο πολεμικό πλοίο Dena.

«Μόλις η ομάδα κρούσης του αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln βρεθεί σε εμβέλεια βολής, θα εκδικηθούμε το αίμα των μαρτύρων του πολεμικού πλοίου Dena εκτοξεύοντας διάφορους τύπους πυραύλων θάλασσας-θάλασσας», δήλωσε ο Ιρανί, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, αναφερόμενος σε μια ιρανική φρεγάτα που βυθίστηκε από τις ΗΠΑ στις 4 Μαρτίου.

BREAKING : Iranian Navy Commander Rear Admiral Shahram Irani issued a warning over the USS Abraham Lincoln. He said it is under constant surveillance. He added it will be targeted by the Army and Navy if it enters the range of Iran’s mis…..See more pic.twitter.com/yLWadzBy2V — INN Iran National News (@INNewx) March 26, 2026

Μια ιδιαίτερα σοβαρή κλιμάκωση για την πολεμική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, που έκλεισε σήμερα (29 Μαρτίου) ένα μήνα, αποτελεί η ιρανική επίθεση με πυραύλους και drones που έπληξε την αεροπορική βάση «Πρίγκιπας Σουλτάν» στη Σαουδική Αραβία την Παρασκευή (27/3), προκαλώντας ανεπανόρθωτη ζημιά σε ένα αμερικανικό E‑3 Sentry AWACS. Πρόκειται για ένα από τα πλέον σημαντικά αεροσκάφη έγκαιρης προειδοποίησης και ελέγχου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

Η επίθεση αυτή, που προκάλεσε σημαντικές ζημιές και σε άλλα αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού όπως και τραυματισμούς Αμερικανών στρατιωτών στην αεροπορική βάση, θεωρείται ένα από τα πλέον σημαντικά πλήγματα που έχουν καταφέρει οι Ιρανοί στη διάρκεια της πολεμικής σύγκρουσης και ταυτόχρονα έχουν υποστεί οι αμερικανικές στρατιωτικές υποδομές.

Χαρακτηριστικό είναι ότι το κόστος αντικατάστασης ενός σύγχρονου AWACS ή παρόμοιου αεροσκάφους, όπως το Boeing E‑7 Wedgetail, εκτιμάται σε πάνω από 700 εκατομμύρια δολάρια για το κάθε ένα, καθιστώντας την απώλεια ιδιαίτερα σημαντική για τις αμερικανικές ικανότητες επιτήρησης και συντονισμού στην περιοχή.

🚨🇮🇷🇺🇸Iran blasts US $700 million spy plane at Saudi air base Iranian strike slammed Prince Sultan Air Base in Saudi Arabia, with images appearing to show a US E-3 AWACS hit. The E-3 AWACS is a flying radar and airborne command hub tracking threats and directing US air ops. pic.twitter.com/CEZRvAz0qc — Sputnik India (@Sputnik_India) March 29, 2026

Παράλληλα το προαναφερθέν κόστος για τις ΗΠΑ, εκτινάσσεται ακόμη περισσότερο, εξαιτίας των ζημιών που προκλήθηκαν από τα ιρανικά πυραυλικά χτυπήματα και στα υπόλοιπα αεροσκάφη της βάσης «Πρίγκιπας Σουλτάν».

Οι ΗΠΑ ετοιμάζονται για χερσαία επίθεση στο Ιράν

Συμπληρώθηκε πλέον ένας μήνας από την έναρξη των πολεμικών συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και το αμερικανικό Πεντάγωνο έχει ξεκινήσει τις προετοιμασίες για χερσαίες επιχειρήσεις στο Ιράν, που θα διαρκέσουν για αρκετές εβδομάδες, όπως ανέφερε το Σάββατο (28/3) η Washington Post, επικαλούμενη πηγές της στην κυβέρνηση των ΗΠΑ τις οποίες δεν κατονόμασε. Την ίδια στιγμή η Ουάσιγκτον έχει αρχίσει να ενισχύει τις χερσαίες δυνάμεις της στη Μέση Ανατολή.

Η απόφαση για την είσοδο του πολέμου σε νέα φάση, αν τελικά ληφθεί από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, θα μπορούσε να αποβεί επικίνδυνη για τα αμερικανικά στρατεύματα, τα οποία θα εκτεθούν σε πολλούς περισσότερους κινδύνους σε σχέση με ότι αντιμετωπίζουν μέχρι τώρα, όπως τα ιρανικά drone και τους βαλλιστικούς πυραύλους, αλλά ακόμη και αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς.

Όπως σημειώνει η αμερικανική εφημερίδα, μια ενδεχόμενη χερσαία επιχείρηση δεν θα συνιστούσε πλήρη εισβολή ευρείας κλίμακας στο Ιράν, αλλά θα μπορούσε να περιλαμβάνει επιδρομές από μέλη των ειδικών δυνάμεων και μονάδων του πεζικού.

Για την ώρα πάντως, δεν έχει καταστεί σαφές αν ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ εγκρίνει καθ’ ολοκληρίαν, εν μέρει, ή κανένα από τα σχέδια του Πενταγώνου.

Οι παραπάνω πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας, την ώρα που οι δυνάμεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή ενισχύθηκαν με την άφιξη στην περιοχή του σκάφους USS Tripoli, όπως ανακοινώθηκε από τον αμερικανικό στρατό.

Το ελικοπτεροφόρο-αεροπλανοφόρο (είναι σε θέση να μεταφέρει είκοσι F-35) και αποβατικό έχει τεθεί επικεφαλής ομάδας κρούσης με «περίπου 3.500» άνδρες του πολεμικού ναυτικού και των πεζοναυτών, σύμφωνα με το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Η άφιξη του σκάφους αυτού στην περιοχή ευθύνης της CENTCOM ανακοινώθηκε με φόντο τη δήλωση του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο προχθές Παρασκευή πως οι ΗΠΑ μπορεί να έχουν επιτύχει τους στόχους του πολέμου στο Ιράν μέσα σε μερικές «εβδομάδες» και χωρίς να χρειαστεί η ανάπτυξη χερσαίων μονάδων επί του πεδίου.

Ωστόσο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διατηρεί εδώ και εβδομάδες επαμφοτερίζουσα στάση για το ενδεχόμενο να διατάξει χερσαίες επιχειρήσεις και αμερικανικά ΜΜΕ αναφέρουν τις τελευταίες ημέρες πως εξετάζεται η πιθανότητα να σταλούν το προσεχές διάστημα ακόμη τουλάχιστον 10.000 στρατιωτικοί στη Μέση Ανατολή.

U.S. Sailors and Marines aboard USS Tripoli (LHA 7) arrived in the U.S. Central Command area of responsibility, March 27. The America-class amphibious assault ship serves as the flagship for the Tripoli Amphibious Ready Group / 31st Marine Expeditionary Unit composed of about… pic.twitter.com/JFWiPBbkd2 — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 28, 2026

Γκαλιμπάφ: «Οι ΗΠΑ μιλούν για διάλογο αλλά ετοιμάζουν χερσαία επίθεση – Τους περιμένουμε»

Δυναμική ήταν η απάντηση του προέδρου του Ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφορικά με τα σχέδια που εξετάζουν για την έναρξη χερσαίας επίθεσης στο Ιράν, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας του περσικού Κόλπου.

«Ο εχθρός στέλνει δημόσια μηνύματα διαπραγμάτευσης και διαλόγου, ενώ κρυφά σχεδιάζει χερσαία επίθεση», είπε ο Γκαλιμπάφ σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Iran’s Parliament Speaker Ghalibaf: The enemy openly sends messages of negotiation and dialogue, while covertly planning a ground invasion. Unaware that our men are waiting for American troops to enter on the ground so they can set them ablaze and punish their regional… pic.twitter.com/UosfF8FvkD — Clash Report (@clashreport) March 29, 2026

«Οι άνδρες μας περιμένουν την άφιξη Αμερικανών στρατιωτών στο έδαφος, ώστε να μπορέσουν να τους επιτεθούν και να τιμωρήσουν τους περιφερειακούς συμμάχους τους μια για πάντα», πρόσθεσε.

Ο Γκαλιμπάφ κάλεσε τους Ιρανούς να ενωθούν, τονίζοντας ότι η χώρα εμπλέκεται σε «έναν μεγάλο παγκόσμιο πόλεμο» που βρίσκεται «στο πιο κρίσιμο στάδιο».

«Είμαστε πεπεισμένοι ότι μπορούμε να τιμωρήσουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες, να τις κάνουμε να μετανιώσουν για την επίθεση στο Ιράν και να διεκδικήσουμε σθεναρά τα νόμιμα δικαιώματά μας», δήλωσε ακόμη.

Το Ισραήλ δηλώνει έτοιμο για «πόλεμο σε πολλά μέτωπα»

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) δηλώνει έτοιμος για «πόλεμο σε πολλά μέτωπα», μετά την είσοδο στην πολεμική σύρραξη των Χούθι της Υεμένης.

Το Σάββατο 28 Mαρτίου, οι Χούθι εκτόξευσαν δύο πυραύλους προς το νότιο Ισραήλ, εκ των οποίων ο ένας ήταν βαλλιστικός, στην πρώτη τους απόπειρα να στοχοποιήσουν τη συγκεκριμένη χώρα από την έναρξη της σύγκρουσης στις 28 Φεβρουαρίου. Αμφότεροι οι δύο πύραυλοι αναχαιτίστηκαν.

«Έχουμε προετοιμαστεί για πόλεμο σε πολλά μέτωπα. Τα τελευταία δυόμισι χρόνια διεξάγουμε πόλεμο σε πολλά μέτωπα, καθώς αντιμετωπίζουμε απειλές από διάφορα διαφορετικά μέτωπα», δήλωσε την Κυριακή ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF), Ναντάβ Σοσάνι.

«Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τα λεγόμενά τους και προετοιμαζόμαστε να αμυνθούμε για όσο χρειαστεί και σε αυτό το μέτωπο», πρόσθεσε ο Σοσάνι.

Οι Χούθι διατηρούν στενή συμμαχία με το ισλαμικό καθεστώς στην Τεχεράνη. Ο ηγέτης τους, Αμπντελμαλίκ αλ-Χούθι, δήλωσε την Πέμπτη ότι «ο λαός της Υεμένης ανταποδίδει την πίστη με πίστη και το Ιράν ήταν το μόνο κράτος που, επισήμως, στάθηκε στο πλευρό μας απέναντι στην επίθεση κατά της χώρας μας».

Δείτε ΕΔΩ τις πρωινές εξελίξεις του πολέμου