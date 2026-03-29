Μια ιδιαίτερα σοβαρή κλιμάκωση για την πολεμική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, που έκλεισε σήμερα (29 Μαρτίου) ένα μήνα, αποτελεί η ιρανική επίθεση με πυραύλους και drones που έπληξε την αεροπορική βάση «Πρίγκιπας Σουλτάν» στη Σαουδική Αραβία, την Παρασκευή (27/3), προκαλώντας ανεπανόρθωτη ζημιά σε ένα αμερικανικό E‑3 Sentry AWACS.

Πρόκειται για ένα από τα πιο σημαντικά αεροσκάφη έγκαιρης προειδοποίησης και ελέγχου των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Η επίθεση αυτή, που προκάλεσε σημαντικές ζημιές και σε άλλα αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού, όπως και τραυματισμούς Αμερικανών στρατιωτών στην αεροπορική βάση, θεωρείται ένα από τα πλέον σημαντικά πλήγματα που έχουν καταφέρει οι Ιρανοί στη διάρκεια της πολεμικής σύγκρουσης και ταυτόχρονα έχουν υποστεί οι αμερικανικές στρατιωτικές υποδομές.

Χαρακτηριστικό είναι ότι το κόστος αντικατάστασης ενός σύγχρονου AWACS ή παρόμοιου αεροσκάφους, όπως το Boeing E‑7 Wedgetail, εκτιμάται σε πάνω από 700 εκατομμύρια δολάρια για το κάθε ένα, καθιστώντας την απώλεια ιδιαίτερα σημαντική για τις αμερικανικές ικανότητες επιτήρησης και συντονισμού στην περιοχή.