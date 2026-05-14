Σε μια κλιμάκωση της ρητορικής έντασης, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, κατηγόρησε ευθέως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) για ενεργή σύμπραξη με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στον πόλεμο εναντίον της Τεχεράνης.

Η αντιπαράθεση πυροδοτήθηκε μετά τη διάψευση των ΗΑΕ σχετικά με ανακοίνωση του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού είχε αναφέρει πως ο ίδιος πραγματοποίησε «μυστική» επίσκεψη στη χώρα του Κόλπου εν μέσω πολέμου, όπου και συναντήθηκε με τον Πρόεδρο των Εμιράτων, Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν.

Από την Ινδία όπου βρίσκεται, ο Αραγτσί χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα μέσω Telegram: «Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι ενεργός εταίρος στην επιθετικότητα (εναντίον του Ιράν), δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι’ αυτό».

Διευκρίνισε πως, αν και απέφυγε να κατονομάσει τα ΗΑΕ στην επίσημη δήλωση των BRICS για χάρη της ενότητας, η αλήθεια είναι πως συμμετείχαν άμεσα στις επιθέσεις και απέφυγαν ακόμη και να τις καταδικάσουν: «Δεν κατονόμασα τα ΗΑΕ στη δήλωσή μου (των BRICS) για λόγους ενότητας. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τα ΗΑΕ συμμετείχαν άμεσα στην επιθετικότητα εναντίον της χώρας μου. Όταν ξεκίνησαν οι επιθέσεις, δεν εξέδωσαν καν καταδίκη».

Παράλληλα, ο Ιρανός ΥΠΕΞ άφησε να εννοηθεί πως τα Εμιράτα ίσως έδρασαν και απευθείας κατά του Ιράν, απαντώντας σε δηλώσεις εκπροσώπου των ΗΑΕ (το περιεχόμενο των οποίων δεν μεταφέρθηκε από τα ιρανικά μέσα).

Η ένταση ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις και την ιρανική απάντηση κατά του Ισραήλ και των συμμάχων των ΗΠΑ στον Κόλπο. Παρά την κατάπαυση του πυρός από τις 8 Απριλίου, η ιρανική κρατική τηλεόραση συνεχίζει να φιλοξενεί αναλύσεις που στοχοποιούν τα ΗΑΕ.

Πρόσφατα, τα ΗΑΕ κατηγόρησαν το Ιράν για επίθεση με drone στη Φουτζάιρα (κάτι που η Τεχεράνη αρνείται), ενώ το Ιράν επιμένει πως οι χώρες του Κόλπου παραχωρούν έδαφος στις ΗΠΑ για πλήγματα – κατηγορία που τα κράτη του Κόλπου απορρίπτουν κατηγορηματικά.

Τα ΗΑΕ παραμένουν κομβικός σύμμαχος των ΗΠΑ και μία από τις ελάχιστες αραβικές χώρες που έχουν εξομαλύνει τις σχέσεις τους με το Ισραήλ, μέσω των Συμφωνιών του Αβραάμ, από το 2020.