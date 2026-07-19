Σε τροχιά επικίνδυνης κλιμάκωσης εισέρχεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, μετά την επίσημη ανακοίνωση του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του Ιράν, ο οποίος κατηγορεί ευθέως τις Ηνωμένες Πολιτείες για στρατιωτικό πλήγμα στο έδαφός του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδουν οι αρχές της Τεχεράνης, η αμερικανική επίθεση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας και είχε ως στόχο έναν υπό κατασκευή πυρηνικό σταθμό, ο οποίος βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας.

Η εξέλιξη αυτή προκαλεί άμεσο διεθνή συναγερμό, καθώς στρέφεται εναντίον μιας εξαιρετικά ευαίσθητης υποδομής και απειλεί να τινάξει στον αέρα τις ήδη εύθραυστες ισορροπίες στην ευρύτερη περιοχή.

Οι δυνάμεις των ΗΠΑ, «σε μία επιθετική και στυγνή ενέργεια αντίθετη με το διεθνές δίκαιο, επιτέθηκαν στον πυρηνικό σταθμό της Νταρχοβίν, που είναι υπό κατασκευή με έναν ορισμένο αριθμό βλημάτων σήμερα», ανέφερε ο οργανισμός σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

Σύμφωνα με το Reuters, η κατασκευή του εργοστασίου στη νοτιοδυτική επαρχία Χουζεστάν του Ιράν ξεκίνησε το 2022.