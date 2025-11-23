Ρεπορτάζ – Επιμέλεια: Αντώνης Ζήβας

Το υπουργείο Πληροφοριών του Ιράν εξέδωσε νέα προειδοποίηση για «ξένες απόπειρες υπονόμευσης» της χώρας, υποστηρίζοντας πως Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ βρίσκονται πίσω από σχέδια που έχουν ως στόχο ακόμη και τον ίδιο τον ανώτατο ηγέτη Αλί Χαμενεΐ. Οι δηλώσεις έγιναν από τον επικεφαλής της υπηρεσίας, Εσμαΐλ Κατίμπ, και μεταδόθηκαν από το πρακτορείο ISNA.

Ο Κατίμπ ανέφερε ότι οι αντίπαλοι του Ιράν έχουν επιχειρήσει να πλήξουν τον Χαμενεΐ είτε μέσω σχεδίων φυσικής εξόντωσης είτε μέσω άλλων μορφών επίθεσης, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει εάν υπήρξε πρόσφατο περιστατικό που πυροδότησε αυτή την τοποθέτηση.

Παρότι η Τεχεράνη συνηθίζει να αποδίδει σε ξένες υπηρεσίες δραστηριότητες αποσταθεροποίησης, δημόσιες αναφορές που αφορούν άμεσα την ασφάλεια του ανώτατου ηγέτη ήταν μέχρι φέτος εξαιρετικά ασυνήθιστες.

Η αλλαγή αυτή καταγράφεται μετά τον σύντομο αλλά σφοδρό 12ήμερο πολεμικό γύρο ανάμεσα σε Ιράν και Ισραήλ τον Ιούνιο.

Ο υπουργός τόνισε ότι «όσοι εξυπηρετούν τέτοιους σκοπούς, συνειδητά ή ασυναίσθητα, λειτουργούν ως δίαυλοι διείσδυσης του εχθρού», κατονομάζοντας ευθέως Ουάσινγκτον και Τελ Αβίβ.

Κατά τη διάρκεια της ένοπλης σύγκρουσης νωρίτερα μέσα στη χρονιά, το Ισραήλ είχε πλήξει υψηλόβαθμους Ιρανούς στρατιωτικούς, επιστήμονες του πυρηνικού προγράμματος και κρίσιμες υποδομές, ενώ αργότερα οι ΗΠΑ φέρεται να συμμετείχαν σε επιθέσεις κατά κεντρικών πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Ερωτηθείς για πληροφορίες που ήθελαν τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να μπλόκαρε ισραηλινό σχέδιο δολοφονίας του Χαμενεΐ, υπό τον φόβο ευρύτερης ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου απέφυγε να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει το δημοσίευμα.

Αρκέστηκε να δηλώσει ότι μια τέτοια ενέργεια «θα έθετε τέλος στον πόλεμο». Την ίδια περίοδο, ο Τραμπ είχε χαρακτηρίσει τον ιρανό ηγέτη «εύκολο στόχο», αν και είχε προσθέσει πως δεν υπάρχει πρόθεση άμεσης εξόντωσής του «τουλάχιστον σε αυτή τη φάση».

Με πληροφορίες από: The Straits Times