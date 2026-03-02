Το Ιράν κατηγόρησε το Ισραήλ και τις ΗΠΑ ότι εξαπέλυσαν χθες νέα επίθεση εναντίον των πυρηνικών εγκαταστάσεων της Νατάνζ, που είχαν ήδη στοχοθετηθεί από βομβαρδισμούς τον Ιούνιο, κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου, που ξέσπασε έπειτα από μια ισραηλινή επίθεση.

«Τα εγκληματικά καθεστώτα των ΗΠΑ και του Ισραήλ, συνεχίζοντας την επιθετικότητά τους, στοχοθέτησαν εκ νέου την πυρηνική μονάδα της Νατάνζ χθες το απόγευμα, κατά τη διάρκεια δύο στυγνών επιθέσεων», έγραψε σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Irna, ο επικεφαλής του ιρανικού Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, Μοχαμάντ Εσλαμί.

Ο ομόλογός του της υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών για την Πυρηνική Ενέργεια (ΙΑΕΑ) Ραφαέλ Γκρόσι δήλωσε σήμερα πως δεν υπάρχει «καμία ένδειξη» ότι ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις επλήγησαν μετά την έναρξη, το Σάββατο, των ισραηλινο-αμερικανικών πληγμάτων εναντίον του Ιράν.