Νέες γεωπολιτικές τριβές προκαλούν οι δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα του NATO, Μαρκ Ρούτε, σχετικά με την αμερικανοϊσραηλινή στρατιωτική επιχείρηση «Επική Οργή» εναντίον του Ιράν, η οποία ξεκίνησε την 28η Φεβρουαρίου.

Ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας, Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, κατηγόρησε ανοιχτά τη Βορειοατλαντική Συμμαχία για άμεση συνέργεια σε έναν «παράνομο επιθετικό πόλεμο» εναντίον ενός κυρίαρχου κράτους-μέλους του ΟΗΕ.

Οι αποκαλύψεις του Μαρκ Ρούτε στο Fox News

Η αντίδραση της Τεχεράνης πυροδοτήθηκε από τη συνέντευξη του κ. Ρούτε στο αμερικανικό δίκτυο Fox News, όπου ο ΓΓ του NATO ανέφερε συγκεκριμένα επιχειρησιακά στοιχεία για τη στήριξη που παρείχαν ευρωπαϊκές βάσεις στις αμερικανικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με τον κ. Ρούτε, 500 αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη απογειώθηκαν από αμερικανικές βάσεις στο ιταλικό έδαφος για τις ανάγκες της επιχείρησης.

Επιπλεον, το αεροδρόμιο του Βουκουρεστίου αναγκάστηκε να περιορίσει τις εμπορικές του πτήσεις, προκειμένου να διευκολύνει τις αποπροσγειώσεις αμερικανικών αεροσκαφών εναέριου ανεφοδιασμού.

Ενώ, σύμφωνα με τον ίδιο, κατά τη διάρκεια της ένοπλης σύρραξης, πραγματοποιήθηκαν συνολικά από 4.000 έως 5.000 έξοδοι αμερικανικών μαχητικών και υποστηρικτικών αεροσκαφών από βάσεις που βρίσκονται σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Η σκληρή απάντηση του Ιράν

Ο Εσμαΐλ Μπαγαεΐ, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X, χαρακτήρισε τις δηλώσεις του ΓΓ του NATO ως «σαφή και ενοχοποιητική παραδοχή». Σημείωσε ότι ο κ. Ρούτε κατονόμασε ρητά τη Ρουμανία και την Ιταλία, αποκαλύπτοντας τη συμμετοχή τους στην επίθεση, και πρόσθεσε:

«Οι χώρες αυτές, όπως και όλες οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες που παρείχαν την υποστήριξή τους στην αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν, θα πρέπει να εξηγήσουν στους λαούς τους και στον κόσμο γιατί επέλεξαν να γίνουν συνεργοί στην κατάφωρη επίθεση και στη διάπραξη μαζικών φρικαλεοτήτων σε βάρος του ιρανικού λαού».

This is a clear and damning admission of NATO’s active complicity in an unlawful war of aggression against a sovereign UN Member State — a flagrant violation of peremptory norms of international law and the core principles of the UN Charter. The Organization and its individual… pic.twitter.com/q2OPKVrSkM — Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) June 25, 2026

Διαψεύδει και καταδικάζει η Ιταλία

Η αντίδραση από την ευρωπαϊκή πλευρά ήταν άμεση.

Το Υπουργείο Άμυνας της Ιταλίας προχώρησε σε επίσημη καταδίκη των δηλώσεων του Μαρκ Ρούτε, χαρακτηρίζοντας τους ισχυρισμούς του πρώην πρωθυπουργού της Ολλανδίας ως «εντελώς ψευδείς».

Η Ρώμη διαβεβαίωσε κατηγορηματικά ότι δεν επετράπη στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τις βάσεις στο ιταλικό έδαφος για αποστολές μάχης, παρά μόνο για πτήσεις τεχνικού και επιμελητειακού χαρακτήρα.