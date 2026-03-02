Κορυφαίος αξιωματούχος των Φρουρών της Επανάστασης τόνισε τη Δευτέρα, σε μήνυμα που μεταδόθηκε από την ιρανική τηλεόραση, ότι οι ιρανικές δυνάμεις θα εξαπολύσουν επίθεση εναντίον οποιουδήποτε πλοίου επιχειρήσει να περάσει από το Στενό του Ορμούζ.

Πρόκειται για την πιο σαφή απειλή από την Τεχεράνη αφότου οι ιρανικές αρχές ενημέρωσαν το Σάββατο ότι κλείνουν το Στενό του Ορμούζ – μια θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας μεταξύ του Ιράν και του σουλτανάτου του Ομάν, απ’ όπου περνά περίπου το 20% του πετρελαίου που καταναλώνεται παγκοσμίως.

«Τα Στενά (του Ορμούζ) είναι κλειστά. Εάν οποιοιδήποτε επιχειρήσουν να περάσουν, οι ήρωες των Φρουρών της Επανάστασης και το Πολεμικό Ναυτικό θα βάλουν φωτιά σε αυτά τα πλοία», δήλωσε ο στρατηγός Εμπραχίμ Τζαμπαρί σε μήνυμα που μεταδόθηκε από την ιρανική τηλεόραση.

Η θαλάσσια οδός συνδέει τις χώρες της Μέσης Ανατολής με τη μεγαλύτερη παραγωγή πετρελαίου (Σαουδική Αραβία, Ιράν, Ιράκ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα) με τον Κόλπο του Ομάν και την Αραβική Θάλασσα.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ σε ισραηλινή επιδρομή, η οποία απειλεί να διακόψει το 1/5 της παγκόσμιας ροής πετρελαίου και να οδηγήσει σε απότομη αύξηση των τιμών του αργού πετρελαίου.

ΗΠΑ: Καταστρέψαμε όλα τα πλοία του Ιράν στον Κόλπο του Ομάν

Την καταστροφή όλων των πλοίων του Ιράν στον Κόλπο του Ομάν, ανακοίνωσε ο αμερικανικός στρατός.

Μια δήλωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ στο το Χ (πρώην Twitter) αναφέρει: «Πριν από δύο ημέρες, το ιρανικό καθεστώς είχε 11 πλοία στον Κόλπο του Ομάν, σήμερα δεν έχει κανένα».

«Το ιρανικό καθεστώς παρενοχλεί και επιτίθεται στη διεθνή ναυτιλία στον Κόλπο του Ομάν εδώ και δεκαετίες», ανέφερε επίσης.

«Αυτές οι μέρες τελείωσαν».