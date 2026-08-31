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Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης εναντίον στρατιωτικής βάσης στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα όπου είναι σταθμευμένα αμερικανικά στρατεύματα σε αντίποινα για επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν και συγκεκριμένα στο νησί Λάρακ, χθες Κυριακή.
Οι Φρουροί της Επανάστασης «στοχοποίησαν τομείς στους οποίους σταθμεύουν αμερικανικά ελικόπτερα και στρατεύματα στη βάση Αλ Μινχάντ των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων με δεκάδες drones εφόρμησης», σύμφωνα με ανακοινωθέν τους που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.
BREAKING: Iran’s army says it struck US military at Al Minhad base in UAE with drones
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— Al Jazeera Breaking News (@AJENews) August 31, 2026