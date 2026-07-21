Oι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις προχώρησαν νωρίς το πρωί σε νέα επιθετική ενέργεια κατά αμερικανικών στόχων στη Mέση Ανατολή.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τηλεγραφήματα που μεταδίδει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι εξαπέλυσε πυραυλική επίθεση εναντίον στρατιωτικής βάσης των Ηνωμένων Πολιτειών που βρίσκεται στο έδαφος του Κουβέιτ.

Κατά τις ίδιες πηγές, η εν λόγω στρατιωτική ενέργεια παρουσιάζεται ως άμεση απάντηση και αντίποινα για τα πρόσφατα αμερικανικά πλήγματα, γεγονός που εντείνει τους φόβους για γενικευμένη ανάφλεξη στον Περσικό Κόλπο.

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις στοχοποίησαν αμερικανικά «πυραυλικά συστήματα HIMARS» στη βάση «Αριφτζάν στο Κουβέιτ», αναφέρεται σε ανακοίνωση που μετέδωσε το πρακτορείο.