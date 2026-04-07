Οι υγειονομικές Αρχές στην πόλη Μπουσέρ, στο νότιο Ιράν, όπου βρίσκεται ο μοναδικός πυρηνικός σταθμός της χώρας, διένειμαν 180.000 χάπια ιωδίου στους κατοίκους στο πλαίσιο σχεδίου ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κρίσεων.

Τα χάπια προστατεύουν τον πληθυσμό από την απορρόφηση ραδιενεργού ιωδίου, ένα συνηθισμένο προϊόν μιας έκρηξης και διαρροής από πυρηνικό εργοστάσιο, το οποίο συγκεντρώνεται στον θυρεοειδή.

Η διανομή ξεκίνησε πριν από τον πόλεμο των 12 ημερών πέρυσι το καλοκαίρι. Προτεραιότητα δόθηκε στις περιοχές γύρω από τον πυρηνικό σταθμό, προτού επεκταθεί ώστε να καλύψει ολόκληρη την πόλη.

Συνιστάται στους κατοίκους να λαμβάνουν τα δισκία από 24 ώρες πριν έως και τέσσερις ώρες μετά από πιθανή έκθεση, με ένα δισκίο ανά άτομο, αν και η δοσολογία ποικίλλει ανάλογα με την ηλικία.