Το Ιράν εξαπέλυσε σήμερα επιθέσεις εναντίον συμμάχων των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή και ορκίστηκε πως θα συντρίψει τους αμερικανούς εχθρούς, ύστερα από τα φονικά πλήγματα που δέχθηκε τη νύχτα που πέρασε, μεταξύ αυτών τον βομβαρδισμό σε γαμήλια δεξίωση, που η Τεχεράνη χαρακτήρισε «έγκλημα πολέμου».

Τα αμερικανικά πλήγματα προκάλεσαν τον θάνατο 19 ανθρώπων, επτά μελών των ενόπλων δυνάμεων αλλά και αμάχων, σε έναν από τους πιο πολύνεκρους απολογισμούς εδώ και μήνες.

Από την πλευρά τους, οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ανέλαβαν την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον συμμάχων των ΗΠΑ στην περιοχή: σε Ιορδανία, Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Ιράκ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ως αποτέλεσμα, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν νέα άνοδο, με το Μπρεντ να ξεπερνά τα 90 δολάρια το βαρέλι.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις είχαν εξαπολύσει επίσης επιθέσεις εναντίον του Ιράν την Κυριακή, για πρώτη φορά ύστερα από έναν μήνα σχετικής ηρεμίας.

«Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν στόχους του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης», συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων αντιαεροπορικής άμυνας, συστημάτων ραντάρ και ναυτικών εγκαταστάσεων, όπως ανακοίνωσε το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (U.S. Central Command ή CENTCOM).

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν τουλάχιστον 11 θανάτους: τέσσερις σε γαμήλιο γλέντι στο Σιρίκ (νοτιοανατολικά) – όπου τραυματίστηκαν επίσης άλλοι 70 άνθρωποι – και επτά στο Χουζεστάν (δυτικά).

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν τέσσερις θανάτους μελών τους, καθώς και τέσσερις στην παραστρατιωτική δύναμη Μπασίτζ.

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ χαρακτήρισε τις ΗΠΑ «Σατανά» μετά τον βομβαρδισμό γαμήλιας δεξίωσης, υπενθυμίζοντας τον βομβαρδισμό του σχολείου στη Μινάμπ που είχε στοιχίσει τη ζωή σε 155 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων 120 παιδιών, τις πρώτες κιόλας ώρες του πολέμου.

Εκπρόσωπος της CENTCOM σχολίασε πως «ο αμερικανικός στρατός δεν στοχοποιεί ποτέ αμάχους, σε αντίθεση με τους Φρουρούς της Επανάστασης».

«Νέα στρατηγική»

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν βίντεο από τον τόπο της γαμήλιας δεξίωσης που βομβαρδίστηκε. «Άλλο ένα ζευγάρι αρβύλες σε αυτήν την στρατιωτική βάση», λέει ένας άνδρας δείχνοντας ένα λευκό σανδάλι με γκλίτερ.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ καταδίκασε την επίθεση ως «έγκλημα πολέμου», λέγοντας πως «μια γαμήλια εκδήλωση βομβαρδίστηκε στο πλαίσιο της απεγνωσμένης προσπάθειας των ΗΠΑ να καλύψουν την αποτυχία τους».

Αποφασισμένη να ανταποδώσει, η Τεχεράνη προειδοποίησε τις ΗΠΑ ότι θα πρέπει να περιμένουν μια «νέα στρατηγική» που έχει στόχο «να γκρεμίσει τα θεμέλια» του εχθρού. Παράλληλα απηύθυνε αυστηρή προειδοποίηση προς «οποιαδήποτε χώρα συνεργάζεται με τον αμερικανό εχθρό».

Στο Μπαχρέιν, η Γκισλάν Σαάντ αφηγήθηκε πως ξύπνησε από τις σειρήνες του συναγερμού, όπως και τα δυο παιδιά της. «Ελπίζω η κατάσταση να επιλυθεί γρήγορα, ιδίως επειδή μόλις ξεκίνησε η νέα σχολική χρονιά», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Στην Ιορδανία, ο στρατός ανακοίνωσε ότι κατέρριψε δέκα ιρανικούς πυραύλους, προσθέτοντας πως άλλοι τρεις κατέπεσαν σε απομακρυσμένες, ακατοίκητες περιοχές, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Στο Κουβέιτ ξέσπασε πυρκαγιά σε συγκρότημα κατοικιών ύστερα από επιδρομή drones, ενώ στο Ιράκ ακούστηκαν εκρήξεις στην Ερμπίλ, όπου οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν πως εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον αμερικανικής βάσης.

«Στενά Τραμπ»

Στα Στενά του Ορμούζ – τα οποία ο πρόεδρος των ΗΠΑ πρότεινε να μετονομαστούν σε «Στενά Τραμπ» – δύο πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια τυλίχθηκαν στις φλόγες, αφού έπεσαν σε νάρκες, σύμφωνα με την Τεχεράνη.

Το Ιράν έχει κλείσει αυτό το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα από την έναρξη του πολέμου, ο οποίος ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου με τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιμένει πάντως πως η Ουάσινγκτον έχει σχεδόν τον πλήρη έλεγχο των Στενών του Ορμούζ και ότι η ιρανική οικονομία βρίσκεται στα πρόθυρα ολοκληρωτικής κατάρρευσης. «Πότε θα ξεσηκωθεί και θα δώσει μάχη ο ιρανικός λαός;» διερωτήθηκε ο Τραμπ, καλώντας εμμέσως τους Ιρανούς να ανατρέψουν το καθεστώς.