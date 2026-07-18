Σε τροχιά ολικής ρήξης κινούνται πλέον οι σχέσεις Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, με το Ιράν να ανακοινώνει και επίσημα το «πάγωμα» των υποχρεώσεών του που απέρρεαν από το Μνημόνιο Κατανόησης του Ισλαμαμπάντ. Η κίνηση αυτή έρχεται ως απάντηση στις αμερικανικές παραβιάσεις, σύμφωνα με την ιρανική πλευρά, σέρνοντας την περιοχή σε ένα νέο κύκλο αίματος.

Το χρονικό του διπλωματικού ναυαγίου

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γκαριμπαμπαντί, ξεκαθάρισε ότι η χώρα του δεν δεσμεύεται πλέον από τη συμφωνία, καθώς οι ΗΠΑ έχουν ήδη ακυρώσει στην πράξη το περιεχόμενό της μέσω των επιθετικών τους ενεργειών.

Το Μνημόνιο, το οποίο είχε καταφέρει να εκτονώσει προσωρινά τις πολυήμερες συγκρούσεις ανοίγοντας παράθυρο διαλόγου, αποτελεί πλέον παρελθόν. Οι προσπάθειες διαμεσολάβησης από το Κατάρ και το Πακιστάν φαίνεται πως έπεσαν στο κενό, ειδικά μετά τη δημόσια τοποθέτηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος κήρυξε τη λήξη της εκεχειρίας με αφορμή το περιστατικό με ιρανικό drone στα Στενά του Ορμούζ.

Στροφή στην άμυνα και άρνηση για νέες συνομιλίες

Από την πλευρά της, η πολιτική ηγεσία του Ιράν διαμηνύει μέσω της κρατικής τηλεόρασης ότι η προσοχή στρέφεται αποκλειστικά στην προστασία των εδαφών της χώρας. Τόσο ο Γκαριμπαμπαντί όσο και ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, απέκλεισαν κάθε ενδεχόμενο επιστροφής στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, τονίζοντας ότι η Τεχεράνη θα απαντά δυναμικά σε κάθε αμερικανικό χτύπημα.

Σύμφωνα με στοιχεία του ιρανικού υπουργείου Υγείας, οι αμερικανικές επιδρομές των τελευταίων τριών εβδομάδων έχουν κοστίσει τη ζωή σε 50 ανθρώπους, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 500.

Πολεμικό μπαράζ κατά συμμάχων των ΗΠΑ στην περιοχή

Η διπλωματική κατάρρευση μεταφράστηκε άμεσα σε στρατιωτική κλιμάκωση στο πεδίο. Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) εξαπέλυσαν μαζικές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, βάζοντας στο στόχαστρο χώρες του Κόλπου και την Ιορδανία.

Στο Κουβέιτ οι ζημιές είναι εκτεταμένες. Οι ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν εργοστάσιο αφαλάτωσης και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Kuwait Petroleum Corporation, προκαλώντας τραυματισμούς εργαζομένων, ενώ το διεθνές αεροδρόμιο της χώρας αναγκάστηκε να διακόψει τη λειτουργία του.

Στο στόχαστρο αμερικανικές βάσεις και υποδομές

Οι επιχειρήσεις των Φρουρών της Επανάστασης επεκτάθηκαν και σε αεροπορικές βάσεις όπου σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις:

Κουβέιτ: Χτυπήθηκε το κέντρο υποστήριξης στο στρατόπεδο Αρίφτζαν και καταστράφηκαν συστήματα ραντάρ στη βάση Ali Al Salem.

Μπαχρέιν: Στο στόχαστρο βρέθηκε η αεροπορική βάση Sheikh Isa, με πλήγματα σε σημεία συγκέντρωσης αμερικανικών μαχητικών και κέντρα πληροφοριών.

Ιορδανία: Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι κατέστρεψε τουλάχιστον πέντε αμερικανικά αεροσκάφη (εκ των οποίων δύο μαχητικά) στη βάση Αλ Αζράκ.

Οι IRGC υπογραμμίζουν ότι οι ενέργειες αυτές αποτελούν αντίποινα για την καταστροφή υποδομών και ενεργειακών δικτύων του Ιράν από τον αμερικανικό στρατό, προειδοποιώντας παράλληλα τη διεθνή κοινότητα και τους γείτονές τους πως οι επιθέσεις θα συνεχιστούν με την ίδια ένταση.