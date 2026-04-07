Υπάρχει μία φράση η οποία αποδίδεται στον αρχαίο τραγωδό Αισχύλο η οποία λέει: « Στον πόλεμο το πρώτο θύμα είναι η αλήθεια».

Κάπως έτσι θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε το πλήθος των βίντεο που βγαίνουν με τη βοήθεια πια και της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) από την αρχή της πολεμικής αντιπαράθεσης στον Περσικό Κόλπο.

Σε ένα ακόμη λοιπόν επεισόδιο του ακήρυχτου πολέμου της πληροφορίας στη Μέση Ανατολή, φιλοϊρανικά κανάλια προπαγάνδας διακινούν τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο που φέρεται να δείχνει τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ να εισέρχεται σε αίθουσα επιχειρήσεων και να επιβλέπει στρατιωτικές κινήσεις, παρουσιάζοντάς το ως την πρώτη του δημόσια εμφάνιση.

Το υλικό, ωστόσο, φέρει όλα τα χαρακτηριστικά προϊόντος τεχνητής νοημοσύνης, ενισχύοντας τα σενάρια περί οργανωμένης επικοινωνιακής εκστρατείας.

Στο ίδιο βίντεο προβάλλεται και ο πυρηνικός αντιδραστήρας της Ντιμόνα στο Ισραήλ, με το μήνυμα, στα περσικά και τα εβραϊκά «Οι ειδήσεις έρχονται», σε μια σαφή προσπάθεια δημιουργίας κλίματος έντασης και προσμονής.

Την ίδια στιγμή, η εικόνα που μεταδίδεται από δυτικές πηγές είναι εντελώς διαφορετική.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των The Times, που επικαλείται αμερικανικές και ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ φέρεται να βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση μετά από τραυματισμό, χωρίς να έχει τις αισθήσεις του και αδυνατώντας να συμμετάσχει στη διακυβέρνηση.

Η αντίφαση ανάμεσα στις δύο αφηγήσεις δεν είναι απλώς εντυπωσιακή — είναι ενδεικτική του τρόπου με τον οποίο η τεχνολογία και η προπαγάνδα διαμορφώνουν πλέον το πεδίο της γεωπολιτικής σύγκρουσης.

Από τη μία, ένα πιθανώς κατασκευασμένο οπτικό μήνυμα που επιχειρεί να προβάλλει ισχύ και συνέχεια εξουσίας. Από την άλλη, διαρροές πληροφοριών που σκιαγραφούν ένα σκηνικό αδυναμίας και εσωτερικής αστάθειας στο ιρανικό καθεστώς.

Σε αυτό το θολό τοπίο, η αλήθεια μοιάζει να βρίσκεται κάπου ανάμεσα (ή να χάνεται εντελώς), πίσω από τα φίλτρα της τεχνητής νοημοσύνης και των μυστικών υπηρεσιών.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι η μάχη για την εικόνα έχει ήδη ξεκινήσει, και ενδέχεται να αποδειχθεί εξίσου κρίσιμη με τις εξελίξεις στο πεδίο.