Οι Φρουροί της Επανάστασης, επίλεκτο σώμα του Ιράν, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες πως εκτόξευσε ομοβροντίες βαλλιστικών πυραύλων εναντίον εγκαταστάσεων «τρομοκρατών» στο βόρειο Ιράκ και στη Συρία, ενώ οι αρχές στην αυτόνομη περιφέρεια του ιρακινού Κουρδιστάν έκαναν λόγο για τουλάχιστον «τέσσερις αμάχους» νεκρούς και άλλους έξι τραυματίες.

Τα πλήγματα του Ιράν τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη εξαπολύθηκαν με φόντο τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή, έπειτα από το ξέσπασμα του πολέμου Ισραήλ/Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Εκφράζονται φόβοι πως μπορεί να προκληθεί ανάφλεξη σε όλη την περιοχή, ή αλλιώς να γενικευτεί ο πόλεμος ανάμεσα σε συμμάχους και εχθρούς κάθε πλευράς.

Στην Ουάσιγκτον, αξιωματούχος στηλίτευσε αυτή τη «σειρά ανεύθυνων και ανακριβών» πυραυλικών πληγμάτων. «Δεν έγιναν στόχος ούτε κάποια αμερικανική εγκατάσταση, ούτε αμερικανικό (σ.σ. στρατιωτικό) προσωπικό», διευκρίνισε η Έιντριεν Γουότσον, εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου.

Στην περιφέρεια της Αρμπίλ, της πρωτεύουσας της αυτόνομης περιφέρειας Κουρδιστάν στο βόρειο Ιράκ, οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν πως έβαλαν στο στόχαστρο «αρχηγείο κατασκοπείας» που κατ’ αυτούς ανήκε στη Μοσάντ, την ισραηλινή υπηρεσία κατασκοπείας, καθώς και «συγκέντρωση αντιιρανικών τρομοκρατικών οργανώσεων», σύμφωνα με το ιρανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ τόνισε πως οι ΗΠΑ «αντιτίθενται» στα «ανεύθυνα πυραυλικά πλήγματα» του Ιράν, που «υπονομεύουν τη σταθερότητα του Ιράκ».

Μέσω του ενημερωτικού ιστοτόπου τους, του Sepah News, οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν επίσης πως εντόπισαν «τόπους συγκέντρωσης διοικητών και των κυριότερων στοιχείων που συνδέονταν με πρόσφατες τρομοκρατικές ενέργειες, ιδιαίτερα του Ισλαμικού Κράτους», και ότι τους «κατέστρεψαν», εκτοξεύοντας «βαλλιστικούς πυραύλους».

Πρόσθεσαν πως τα πλήγματα αυτά έγιναν σε «ανταπόδοση στα πρόσφατα εγκλήματα τρομοκρατικών ενεργειών» μετά τους θανάτους κάπου εκατό ανθρώπων «στην Κερμάν και στη Ρασκ».

Την 3η Ιανουαρίου, βομβιστές-καμικάζι πυροδότησαν τα εκρηκτικά με τα οποία ήταν ζωσμένοι εν μέσω πλήθους ανθρώπων που είχε συγκεντρωθεί στην Κερμάν, στο νότιο Ιράν, για τελετή απότισης φόρου τιμής κοντά στον τάφο του στρατηγού Κάσεμ Σουλεϊμάνι, αρχιτέκτονα των ιρανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή, τέσσερα χρόνια μετά τον θάνατό του σε αμερικανικό αεροπορικό πλήγμα στο Ιράκ.

Η επίθεση, την ευθύνη για την οποία ανέλαβε το ΙΚ, σκότωσε περίπου 90 ανθρώπους και τραυμάτισε πολλούς άλλους.

