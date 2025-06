Με ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στο Χ, η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι σε μερικές ώρες θα βρίσκεται σε εξέλιξη η μεγαλύτερη επιχείρηση πυραύλων και drones στην ιστορία, κάτι το οποίο θα αποκαλυφθεί «μπροστά στα μάτια σας».

In just a few hours, the largest missile and drone strike in history will unfold before your eyes #israhell 🔥 pic.twitter.com/p94ZrSSilV — Islamic Republic of Iran (@IRIran_official) June 13, 2025

Με αυτή την προειδοποίηση για το τι θα επακολουθήσει ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ ανέφερε ότι η επιχείρηση «Τrue promise 3» (Αληθινή υπόσχεση 3) έχει ξεκινήσει.

BREAKING By order of the Supreme Leader of Iran, Operation #TruePromise3 has begun. pic.twitter.com/XnVHDp5DcE — Islamic Republic of Iran (@IRIran_official) June 13, 2025

«Αυτό δεν θα είναι μια απλή επίδειξη θέλησης ή τεχνολογικής ικανότητας. Αυτή τη φορά, η απάντησή μας θα είναι θανάσιμη», αναφέρουν στην επίσημη σελίδα του Ιράν στο Facebook.

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε σε μήνυμά του προς το έθνος ότι «η νόμιμη και ισχυρή απάντηση του Ιράν θα κάνει το Ισραήλ να μετανιώσει για την ανόητη πράξη του». Ακόμη, προέτρεψε του Ιρανούς πολίτες να εμπιστευτούν την ηγεσία τους και να σταθούν στο πλευρό τους.

Νωρίτερα, ο Αλί Χαμενεΐ διόρισε νέο αρχηγό του γενικού επιτελείου των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων και νέο αρχηγό των Φρουρών της Επανάστασης, μετά το θάνατο των προκατόχων τους κατά την ισραηλινή επίθεση.

Official | #Iran’s Supreme Leader Appoints Replacements for Martyred Commanders Abdolrahim Mousavi: Chief of the General Staff of the Armed Forces Mohammad Pakpour: Commander-in-Chief of the IRGC Ali Shadmani: Commander of Khatam al-Anbiya Central Headquarters pic.twitter.com/3d4ONIovkC — Islamic Republic of Iran (@IRIran_official) June 13, 2025

Με ξεχωριστά διατάγματα, ο Χαμενεΐ διόρισε τον Αμπντολραχίμ Μουσαβί αρχηγό του γενικού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων ως διάδοχο του στρτηγού Μοχαμάντ Μπαγερί και τον Μοχαμάντ Πακπούρ επικεφαλής του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας, σε αντικατάσταση του Χοσεΐν Σαλαμί.

Δείτε Live τις εξελίξεις:

Δείτε Live εικόνα από το Τελ Αβίβ:

Live update – Συνεχής ενημέρωση για τις εξελίξεις:

14:54: Ιράν: «Προσωρινοί περιορισμοί» για την πρόσβαση στο διαδίκτυο

Το υπουργείο Επικοινωνιών του Ιράν επέβαλε «προσωρινούς περιορισμούς» για την πρόσβαση στο διαδίκτυο σε όλη τη χώρα μετά τις αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ στο πλαίσιο της επιχείρησης «Rising Lion» την Παρασκευή, επιβεβαίωσε το ιρανικό κρατικό μέσο ενημέρωσης IRNA.

14:43: Στην Αθήνα το αεροπλάνο του Νετανιάχου

Στην Αθήνα βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, το κυβερνητικό αεροπλάνο του Ισραήλ, Wings of Zion («Φτερά της Σιών») για να προστατευτεί από πιθανά αντίποινα του Ιράν.

14:40: Τραμπ: Η ισραηλινή επίθεση «ήταν εξαιρετική»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο NBC ότι η ισραηλινή επίθεση στο Ιράν ήταν «εξαιρετική» και προειδοποίησε ότι υπάρχουν πολλά περισσότερα που θα ακολουθήσουν.

«Νομίζω ότι ήταν εξαιρετική. Τους δώσαμε μια ευκαιρία και δεν την αξιοποίησαν. Χτυπήθηκαν σκληρά, πολύ σκληρά. Χτυπήθηκαν τόσο σκληρά όσο θα χτυπηθούν. Και υπάρχουν πολλά που θα ακολουθήσουν. Πολύ περισσότερα», ανέφερε ο Τραμπ, σύμφωνα με δημοσιογράφο του ABC

14:33: Το Ισραήλ πλήττει το Σιράζ και την Ταμπρίζ σε νέο κύμα επιθέσεων

Το Ισραήλ έπληξε στόχους στις πόλεις Σιράζ και Ταμπρίζ, καθώς και στον πυρηνικό σταθμό Νατάνζ, σε ένα νέο κύμα επιθέσεων, ανέφεραν ιρανικά μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Nωρίτερα το Ισραήλ χτύπησε την πόλη Ταμπρίζ, στο βορειοδυτικό Ιράν, σε μια νέα επίθεση μετά τα πρώτα χτυπήματα σε όλο το Ιράν νωρίτερα σήμερα.

14:25: IDF: «Προετοιμαζόμαστε για μακρά εκστρατεία»

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, ταξίαρχος Έφι Ντεφρίν, σε έκτακτη ενημέρωση προς τα ΜΜΕ δήλωσε πως το Ισραήλ πρέπει να προετοιμαστεί για μια «μακρά στρατιωτική εκστρατεία», με φόντο την ευρείας κλίμακας επίθεση που εξαπέλυσε το Τελ Αβίβ κατά του Ιράν τα ξημερώματα.

«Πρέπει να προετοιμαστούμε για μια μακρά εκστρατεία. Ο IDF είναι πολύ καλά προετοιμασμένος να συνεχίσει να δρα μέχρι να επιτύχουμε τους στόχους μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ντεφρίν, προσθέτοντας πως η απόφαση για την επιχείρηση ήταν μονόδρομος: «Το Ισραήλ δεν είχε άλλη επιλογή από το να δράσει», σημείωσε, περιγράφοντας τις επιθέσεις ως απαραίτητη απάντηση στην αυξανόμενη απειλή από το Ιράν.

Παράλληλα προειδοποίησε ότι το Ιράν μπορεί να επιχειρήσει αντίποινα στο εσωτερικό του Ισραήλ, εξηγώντας την απόφαση για πρόωρη προειδοποίηση του πληθυσμού: «Κατανοήσαμε ότι μπορεί να υπάρξει πλήγμα στο ισραηλινό έδαφος», δήλωσε, απευθύνοντας έκκληση στους πολίτες «να συνεχίσουν να επιδεικνύουν υπευθυνότητα και ηρεμία». Όπως τόνισε, «ίσως έρχονται μερικές δύσκολες ημέρες».

13:48: Ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ διόρισε νέους αρχηγούς του στρατού και των Φρουρών της Επανάστασης

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ διόρισε σήμερα νέο αρχηγό του γενικού επιτελείου των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων και νέο αρχηγό των Φρουρών της Επανάστασης, μετά το θάνατο των προκατόχων τους κατά την ισραηλινή επίθεση.

Με ξεχωριστά διατάγματα, ο Χαμενεΐ διόρισε τον Αμπντολραχίμ Μουσαβί αρχηγό του γενικού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων ως διάδοχο του στρτηγού Μοχαμάντ Μπαγερί και τον Μοχαμάντ Πακπούρ επικεφαλής του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας, σε αντικατάσταση του Χοσεΐν Σαλαμί.

13:43: Χεζμπολάχ: «Οι ΗΠΑ στήριξαν το Ισραήλ στις επιθέσεις»

Η λιβανέζικη Χεζμπολάχ κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι παρείχαν «έγκριση, συντονισμό και άμεση κάλυψη» στις ισραηλινές επιθέσεις, προσθέτοντας ότι το Ισραήλ «ξεπέρασε όλες τις κόκκινες γραμμές, πιστεύοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα αλλάξει τις ισορροπίες».

Σε δήλωσή της, η οργάνωση εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στην Τεχεράνη για τους ηγέτες που σκοτώθηκαν, αλλά δεν απείλησε να συμμετάσχει στην αντίποινα, σύμφωνα με το AP.

13:37: Βίντεο από τις επιθέσεις στο Νατάνζ

Στις εικόνες, μια στήλη καπνού υψώνεται από την τοποθεσία Νατάνζ, το σημαντικότερο πυρηνικό εργοστάσιο του Ιράν όπου εμπλουτίζεται ουράνιο.

13:20: Τραμπ για Ιράν: Σας έλεγα να συμφωνήσετε γιατί ακολουθούσαν τα χειρότερα

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του απευθύνει μήνυμα στο Ιράν να καταλήξει σε συμφωνία πριν να είναι αργά, καθώς επίκεινται και άλλες «πιο βάναυσες» επιθέσεις.

Όπως αναφέρει:

«Έδωσα στο Ιράν την μια ευκαιρία μετά την άλλη να κάνει μια συμφωνία. Τους είπα, με τα πιο δυνατά λόγια, «απλώς κάντε το», αλλά όσο κι αν προσπαθούσαν, όσο κοντά κι αν έφταναν, απλά δεν μπορούσαν να το κάνουν. Τους είπα ότι αυτό που έρχεται θα ήταν πολύ χειρότερο από οτιδήποτε γνώριζαν, περίμεναν ή τους είχαν πει. Ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατασκευάζουν τον καλύτερο και πιο θανατηφόρο στρατιωτικό εξοπλισμό οπουδήποτε στον κόσμο και ότι το Ισραήλ έχει πολύ από αυτόν, με πολύ περισσότερο να έρχεται. Και ξέρουν πώς να τον χρησιμοποιούν.

Ορισμένοι σκληροπυρηνικοί Ιρανοί μίλησαν με θάρρος, αλλά δεν ήξεραν τι επρόκειτο να συμβεί. Είναι όλοι ΝΕΚΡΟΙ τώρα, και μόνο θα χειροτερεύουν τα πράγματα! Έχει ήδη υπάρξει μεγάλος θάνατος και καταστροφή, αλλά υπάρχει ακόμα χρόνος για να τερματιστεί αυτή η σφαγή, με τις επόμενες ήδη σχεδιασμένες επιθέσεις να είναι ακόμη πιο βάναυσες. Το Ιράν πρέπει να κάνει μια συμφωνία, προτού δεν απομείνει τίποτα, και να σώσει αυτό που κάποτε ήταν γνωστό ως Ιρανική Αυτοκρατορία. Τέλος ο θάνατος, τέλος η καταστροφή, ΑΠΛΑ ΚΑΝΤΕ ΤΟ, ΠΡΙΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ. Ο Θεός να σας ευλογεί όλους!»

13:05: Αναφορές για νέα πλήγματα στη Σιράζ του Ιράν

Σύμφωνα με πληροφορίες το Al Mayadeen, το Ισραήλ έχει εξαπολύσει νέα πλήγματα στη Σιράζ, στο νοτιοδυτικό Ιράν.

12:53: Ιράν: 95 τραυματίες

Τουλάχιστον 95 άνθρωποι τραυματίσθηκαν σήμερα σε όλο το Ιράν από τις ισραηλινές επιθέσεις, ανακοίνωσε ένας αξιωματούχος στην ιρανική τηλεόραση.

«Προς το παρόν, 95 άνθρωποι έχουν τραυματισθεί και μεταφερθεί σε ιατρικά κέντρα σε 12 διαφορετικές επαρχίες που στοχεύτηκαν», δήλωσε στην τηλεόραση ο εκπρόσωπος των εθνικών υπηρεσιών άμεσης βοήθειας Μοζταμπά Χαλεντί.

12:37: Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Όλα τα μέρη να επιδείξουν μέγιστη αυτοσυγκράτηση

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε μέσω του «Χ»:

«Οι αναφορές που έρχονται από τη Μέση Ανατολή είναι βαθιά ανησυχητικές. Η Ευρώπη προτρέπει όλα τα μέρη να επιδείξουν μέγιστη αυτοσυγκράτηση, να αποκλιμακώσουν αμέσως και να απόσχουν από αντίποινα. Μια διπλωματική επίλυση είναι τώρα πιο επείγουσα από ποτέ, για χάρη της σταθερότητας και της παγκόσμιας ασφάλειας της περιοχής».

The reports emerging from the Middle East are deeply alarming. Europe urges all parties to exercise maximum restraint, de-escalate immediately and refrain from retaliation. A diplomatic resolution is now more urgent than ever, for the sake of the region’s stability and global… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 13, 2025

12:29: Τη «σημαία της εκδίκησης» υψώνει το Ιράν

Πρόκειται για ένα σιιτικό σύμβολο ανταπόδοσης για τον μαρτυρικό θάνατο του Ιμάμη Χουσεΐν στην Καρμπάλα. Στην ιρανική παράδοση, μια τέτοια σημαία συμβολίζει πένθος, αλλά ακόμη περισσότερο, έναν όρκο εκδίκησης εναντίον των εχθρών. Η σημαία υψώθηκε πάνω από το Τζαμί Τζαμκάραν.

🇮🇷 Iran raises the flag of blood vengeance This is a Shiite symbol of retribution for the martyrdom of Imam Hussein in Karbala. In Iranian tradition, such a flag signifies mourning — but even more so, a vow of revenge against enemies. The flag was raised over the Jamkaran… pic.twitter.com/uXFBv313yE — NEXTA (@nexta_tv) June 13, 2025

12:27: Επιχείρηση της Μοσάντ μέσα σε τούνελ

Ανεπίσημη πηγή του υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ αναφέρει πως σε ειδική μεικτή επιχείρηση, οι ισραηλινές υπηρεσίες έχουν σκοτώσει στα εδάφη του Ιράν τους βασικούς επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων της Τεχεράνης.

Στην ίδια διαρροή σημειώνεται πως η επιχείρηση έγινε σε τούνελ και συμμετείχε και η Μοσάντ.

תיעוד מטורף: הכוח המבצעי של המוסד בשטח איראן בעת פריסת מערכות תקיפה מדויקות שנועדו להשמיד את מערכות ההגנה האווירית האיראנית pic.twitter.com/X3Xtcc5JJ9 — איתי בלומנטל 🇮🇱 Itay Blumental (@ItayBlumental) June 13, 2025

12:22: Κατζ: Σκοτώσαμε τους περισσότερους ανώτερους αξιωματούχους της αεροπορίας των Φρουρών της Επανάστασης

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατζ, δήλωσε ότι οι περισσότεροι ανώτεροι αξιωματούχοι της αεροπορίας των Φρουρών της Επανάστασης σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των επιδρομών των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων.

12:19: Θραύσματα ιρανικών πυραύλων έπεσαν στη Συρία

Θραύσματα από βαλλιστικούς πυραύλους που εκτόξευσε το Ιράν εναντίον του Ισραήλ έπεσαν στη Συρία, αργά το πρωί της Παρασκευής, αφού αναχαιτίστηκαν από τις Ισραηλινές Αμυντικές Ένοπλες Δυνάμεις, σύμφωνα με την Jerusalem Post.

12:16: Στην Κύπρο εξετράπησαν 32 πτήσεις

Η εταιρεία Hermes, διαχειρίστρια των αεροδρομίων της Κύπρου, δήλωσε ότι 32 πτήσεις από τη Μέση Ανατολή είχαν εκτραπεί σε αεροδρόμια στη Λάρνακα και την Πάφο έως τις 8:00 π.μ. GMT την Παρασκευή.

Ανέφερε ότι προς το παρόν, τα αιτήματα για εκτροπές ήταν «στο ελάχιστο».

12:10: Βίντεο από τα ισραηλινά πλήγματα στην Τεχεράνη

12:04: Η Ιαπωνία «καταδικάζει σθεναρά» τα ισραηλινά πλήγματα

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ιαπωνίας Τακέσι Ιουάγια δήλωσε σήμερα ότι η χώρα του “καταδικάζει σθεναρά” τα ισραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν, καταγγέλλοντας “κλιμάκωση” και απευθύνοντας έκκληση για “αυτοσυγκράτηση”.

“Καταδικάζουμε σθεναρά αυτή την τελευταία ενέργεια που σηματοδοτεί κλιμάκωση (…) είναι εξαιρετικά λυπηρό που ελήφθησαν στρατιωτικά μέτρα την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη οι διπλωματικές προσπάθειες” ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ για το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, δήλωσε ο Ιάπωνας υπουργός Εξωτερικών σε δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι το Τόκιο “καλεί όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να επιδείξουν τη μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση”.

12:01: Τσεχία: Κατανόηση για την ανάληψη δράσης από το Ισραήλ

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τσεχίας Γιαν Λιπάφσκι σημείωσε από την πλευρά του ότι έχει μεγάλη κατανόηση όσον αφορά την ανάληψη δράσης από το Ισραήλ για να αποτραπεί η παραγωγή πυρηνικών όπλων στη Μέση Ανατολή.

“Επομένως έχω μεγάλη κατανόηση για (…) τη στρατιωτική δράση ώστε να αποτραπεί η παραγωγή πυρηνικών όπλων στην περιοχή”, σημείωσε ο Λιπάφσκι σε δηλώσεις που έκανε σε δημοσιογράφους στο περιθώριο του φόρουμ Globsec που διεξάγεται στην Πράγα.

11:59: Γαλλία: Το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του

Η Γαλλία κάλεσε σήμερα “όλες τις πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να αποφύγουν οποιαδήποτε κλιμάκωση θα μπορούσε να διακυβεύσει την περιφερειακή σταθερότητα”, μετά τα πλήγματα του Ισραήλ σε στρατιωτικές και πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν, αλλά σημείωσε ότι το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του κατά όλων των επιθέσεων και ότι το Παρίσι έχει επανειλημμένως εκφράσει τις ανησυχίες του για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

“Καλούμε όλες τις πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να αποφύγουν οποιαδήποτε κλιμάκωση θα μπορούσε να διακυβεύσει την περιφερειακή σταθερότητα”, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, προσθέτοντας ότι προτεραιότητα για το Παρίσι είναι η ασφάλεια των πολιτών του.

“Εκφράσαμε επανειλημμένως τις έντονες ανησυχίες μας όσον αφορά το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα”, σημείωσε επίσης ο Μπαρό, κρίνοντας “ζωτικής σημασίας να ενεργοποιηθούν όλες οι διπλωματικές οδοί για να εξαλειφθούν οι εντάσεις”.

11:56: Κίνα: Ανησυχούμε βαθιά για τις συνέπειες

Η Κίνα ανακοίνωσε σήμερα ότι παρακολουθεί στενά τις ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν και ζητεί από τις πλευρές να ενεργήσουν με τρόπους που συμβάλλουν στην περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.

Η Κίνα ανησυχεί βαθιά για τις σοβαρές συνέπειες που μπορεί να προκαλέσουν οι επιχειρήσεις και καλεί τις σχετικές πλευρές να αποφύγουν περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης, σημείωσε ο Λιν Τζιαν σε τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Η Κίνα είναι έτοιμη να διαδραματίσει εποικοδομητικό ρόλο για να συμβάλει στην αποκλιμάκωση της κατάστασης, κατέληξε ο Λιν Τζιαν.

11:51: Πεσκόφ: Η Ρωσία καταδικάζει την απότομη κλιμάκωση

Η Ρωσία καταδικάζει την απότομη κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ Ισραήλ και Ιράν και εκφράζει ανησυχία μετά τα ισραηλινά πλήγματα στο Ιράν, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Σύμφωνα με τον Ντμίτρι Πεσκόφ, ο Πούτιν λαμβάνει αναφορές σε πραγματικό χρόνο για την κατάσταση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν από το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, την υπηρεσία πληροφοριών εξωτερικού SVR της Ρωσίας και το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

11:43: Ισραήλ: Αναχαιτίστηκαν τα ιρανικά drones

Σύμφωνα με τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης όλα τα ιρανικά drones που κατευθύνθηκαν προς τη χώρα αναχαιτίστηκαν με επιτυχία.

Η Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου, η οποία εκδίδει προειδοποιήσεις για καταφύγια, αναφέρει ότι οι πολίτες δεν χρειάζεται πλέον να παραμένουν κοντά σε καταφύγια, αλλά πρέπει να παραμείνουν σε εγρήγορση και σε κατάσταση συναγερμού.

11:38: Φρουροί της επανάστασης: Η Βόρεια Κορέα θα μας παράσχει στρατιωτική υποστήριξη

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους, ότι η Βόρεια Κορέα θα παράσχει στρατιωτική υποστήριξη στο Ιράν επικαλούμενοι σχετικό tweet.

🚨🇰🇵 BREAKING — North Korea will provide Military Support to Iran. pic.twitter.com/xkFEFEVnGF — Pamphlets (@PamphletsY) June 13, 2025

11:33: Η Τουρκία κάλεσε το Ισραήλ να σταματήσει άμεσα τις «επιθετικές ενέργειες»

«Το Ισραήλ πρέπει να θέσει άμεσα τέλος στις επιθετικές ενέργειές του, οι οποίες ενδέχεται να οδηγήσουν σε περαιτέρω συγκρούσεις», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών της γείτονος σε δήλωσή του.

11:30: Γεραπετρίτης: Σημαντική κλιμάκωση η επίθεση του Ισραήλ

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε σε συνέντευξη του στο OPEN, στην επίθεση του Ισραήλ κατά του Ιράν, κάνοντας λόγο για σημαντική κλιμάκωση, ενώ αποκάλυψε ότι είναι σε συνεχή επικοινωνία με τους συμμάχους της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή.

«Τα χαράματα είχαμε την επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν έπρεπε πολύ εγκαίρως να δημιουργηθεί ένας ολόκληρος μηχανισμός στο υπουργείο Εξωτερικών, η Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων, ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα άμεσα ζητούμενα που είναι η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών στο Ισραήλ, στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή», είπε ο υπουργός.

11:24: Ιράν: Οι επιθέσεις δικαιολογούν τον εμπλουτισμό ουρανίου και τα πυραυλικά προγράμματα

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι οι επιθέσεις του Ισραήλ την Παρασκευή, οι οποίες φέρεται να σκότωσαν έξι πυρηνικούς επιστήμονες και έπληξαν το πυρηνικό εργοστάσιο της Νατάνζ, υπογράμμισαν την ανάγκη του να συνεχίσει τα προγράμματα εμπλουτισμού ουρανίου και ανάπτυξης πυραύλων.

«Δεν πρέπει να μιλάει κανείς σε ένα τόσο αρπακτικό καθεστώς παρά μόνο στη γλώσσα της εξουσίας», τόνισε η κυβέρνηση του Ιράν σε ανακοίνωσή της, αναφερόμενη στο Ισραήλ.

«Ο κόσμος κατανοεί τώρα καλύτερα την επιμονή του Ιράν στο δικαίωμα εμπλουτισμού, στην πυρηνική τεχνολογία και στην πυραυλική ισχύ».

11:20: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιστρέφει εκτάκτως απο Σουηδία

Εσπευσμένα επιστρέφει από την Σουηδία ο πρωθυπουργός, λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Το απόγευμα θα προεδρεύσει σε συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ.

11:10: IDF: Ολοκληρώσαμε την επίθεσή μας στο Ιράν

Ανακοίνωση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων αναφέρει:

«Ο ισραηλινός στρατός ολοκλήρωσε εκτεταμένη επίθεση κατά του συστήματος αεράμυνας του ιρανικού καθεστώτος στη δυτική περιοχή του Ιράν.

Τις τελευταίες ώρες, μαχητικά αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας, με την ακριβή καθοδήγηση της υπηρεσίας πληροφοριών, προχώρησαν σε συντονισμένα πλήγματα που κατέστρεψαν δεκάδες ραντάρ και εκτοξευτές πυραύλων εδάφους-αέρος. Καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου, ο ισραηλινός στρατός έχει πλήξει συστηματικά τις δυνατότητες αεράμυνας του Ιράν και των συμμάχων του στη Μέση Ανατολή. Οι επιθέσεις αυτές ενισχύουν την ελευθερία δράσης της πολεμικής αεροπορίας στους ουρανούς της περιοχής».

צה״ל השלים מהלומה נרחבת נגד מערך ההגנה האווירית של המשטר האיראני במערב איראן בשעות האחרונות, מטוסי קרב של חיל האוויר, בהכוונה מודיעינית מדויקת של אגף המודיעין, השלימו תקיפה נרחבת נגד מערך ההגנה האווירית של המשטר האיראני במערב איראן. במסגרת התקיפות הושמדו עשרות מכ״מים ומשגרי… pic.twitter.com/1DupJPWhcq — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) June 13, 2025

11:06: Υποστράτηγος Σλόμι Μπίντερ: Το Ισραήλ εισέρχεται σε μια «υπαρξιακή εκστρατεία»

Ο Υποστράτηγος Σλόμι Μπίντερ , επικεφαλής της Διεύθυνσης Στρατιωτικών Πληροφοριών (Aman) των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, δήλωσε την Παρασκευή ότι το Ισραήλ εισέρχεται σε μια «υπαρξιακή εκστρατεία» εναντίον του Ιράν και ότι η Aman λειτουργεί στο υψηλότερο επίπεδο ετοιμότητας για να διαταράξει τα πυρηνικά και πυραυλικά προγράμματα της Τεχεράνης.

Μιλώντας από το υπόγειο κέντρο διοίκησης της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας μετά από την ταυτόχρονη επιδρομή εναντίον της ανώτερης ιρανικής στρατιωτικής ηγεσίας, ο Μπίντερ επαίνεσε την κοινότητα των μυστικών υπηρεσιών για τον ρόλο τους στον εντοπισμό της απειλής και στην προετοιμασία για ό,τι επακολουθήσει.

11:02: Ρούττε: Να εργαστούμε για την αποκλιμάκωση

Είναι «ζωτικής σημασίας» οι σύμμαχοι του Ισραήλ να εργαστούν για την αποκλιμάκωση των εντάσεων, μετά τις επιθέσεις του Ισραήλ κατά 100 στόχων στο Ιράν, δήλωσε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούττε.

«Πιστεύω ότι είναι πλέον κρίσιμο για πολλούς συμμάχους, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, να εργαστούν, αυτή τη στιγμή, για την αποκλιμάκωση της έντασης. Γνωρίζω ότι το κάνουν και πιστεύω ότι αυτή είναι πλέον η πρώτη προτεραιότητα», δήλωσε ο Ρούττε στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Στοκχόλμη, επισημαίνοντας ότι επρόκειτο για «μονομερή» ενέργεια του Ισραήλ, σύμφωνα με το AFP.

10:55: Συνομιλία Νετανιάχου – Μερτς

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου ενημέρωσε τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς για την επίθεση του Ισραήλ κατά του Ιράν σε τηλεφωνική συνομιλία την Παρασκευή το πρωί, σύμφωνα με δήλωση του Μερτς που μεταδόθηκε από το Reuters.

Η δήλωση ανέφερε ότι το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να αμυνθεί και ότι το Ιράν δεν πρέπει να αναπτύξει πυρηνικά όπλα, αλλά ο Μερτς κάλεσε τις δύο πλευρές να αποφύγουν την κλιμάκωση της έντασης.

Δεν ήταν αμέσως σαφές εάν το Ισραήλ είχε προειδοποιήσει τη Γερμανία για την επίθεση κατά του Ιράν πριν αυτή πραγματοποιηθεί, όπως ανέφερε το περιοδικό Spiegel την Παρασκευή.

10:52: Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ζητάει το Ιράν

Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, ζήτησε το Ιράν, προκειμένου να συζητήσει «τα πρωτοφανή πλήγματα του Ισραήλ κατά της Τεχεράνης», δήλωσε στο CNN η ιρανική αποστολή στον ΟΗΕ.

10:50: Ανακοίνωση Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με την πραγματοποίηση μετακινήσεων στο Ιράν

Το Υπουργείο Εξωτερικών, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση ασφαλείας στο Ιράν, συνιστά στους Έλληνες πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν μη αναγκαίες μετακινήσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών Αρχών.

Οι Έλληνες πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με την Πρεσβεία της Ελλάδας στην Τεχεράνη:

τηλ: 0098 910 272 6477

e-mail: gremb.teh@mfa.gr

Ανακοίνωση Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με την πραγματοποίηση μετακινήσεων στο Ιράνhttps://t.co/HDqD5uGvdG pic.twitter.com/Npo8glpZRi — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) June 13, 2025

10:47: Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας: Δεν επλήγησαν οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Φορντό και του Ισφαχάν

Οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Φορντό και του Ισφαχάν, στο κεντρικό Ιράν, δεν επλήγησαν από τις ισραηλινές επιθέσεις, ανακοίνωσε σήμερα ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ, IAEA), που βρίσκεται σε επαφή με την Τεχεράνη.

«Αυτή τη στιγμή», η εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου του Φορντό «δεν έχει πληγεί» ούτε το εργοστάσιο μετατροπής του Ισφαχάν, δήλωσε στο X ο γενικός γραμματέας του οργανισμού αυτού του ΟΗΕ, ο Ραφαέλ Γκρόσι, έπειτα από επικοινωνία με τις ιρανικές αρχές.

Εξάλλου, η ισραηλινή επίθεση στην εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου της Νατάνζ, επίσης στο κεντρικό Ιράν, δεν έχει προκαλέσει «πυρηνική μόλυνση», μετέδωσε σήμερα ένα κρατικό ιρανικό μέσο ενημέρωσης.

«Η επίθεση στη Νατάνζ δεν έχει προκαλέσει μέχρι στιγμής πυρηνική μόλυνση», μετέδωσε το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, επικαλούμενο έναν αξιωματούχο της αστυνομίας της επαρχίας του Ισφαχάν, προσθέτοντας ότι η επίθεση δεν είχε επίσης κανένα θύμα.

Στην εγκατάσταση αυτή δεν έχει παρατηρηθεί αύξηση των επιπέδων της ραδιενέργειας, είχε ανακοινώσει νωρίτερα ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας.

10:44: Νέο βίντεο από πλήγμα του ισραηλινού στρατού σε πυραυλική εγκατάσταση του Ιράν:

Israeli Air Force fighter jets completed an “extensive blow” against Iran’s air defenses in the west of the country, the military says. As part of the strike, the IDF says dozens of radars and air defense missile launchers were destroyed. The military says the strikes “improve… pic.twitter.com/batNb5QVrj — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) June 13, 2025

10:41: Φωτογραφία από το πλήγμα ακριβείας στο διαμέρισμα του επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης:

This is how precise Israel’s intelligence and execution is: pinpointed attack eliminating head of IRGC directly in his apartment, nearly 2,000 kilometers away from Israel. pic.twitter.com/M8rmx8ddeM — Dr. Eli David (@DrEliDavid) June 13, 2025

10:38: Μήνυμα ανήρτησε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ: «Χθες το βράδυ, στην τελευταία συνάντηση με το Γενικό Επιτελείο πριν από την επίθεση κατά του Ιράν, είπα στον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου και στα μέλη του φόρουμ ότι αυτή είναι μια καθοριστική στιγμή στην ιστορία του Κράτους του Ισραήλ και του εβραϊκού λαού.

Ο IDF ξεκίνησε μια επιχείρηση εναντίον του επικεφαλής του ιρανικού κατεστημένου, με στόχο να εξουδετερώσει τις δυνατότητές του και να απομακρύνει τις απειλές καταστροφής εναντίον του Κράτους του Ισραήλ.

Εγώ και όλοι οι πολίτες του Ισραήλ εμπιστευόμαστε τον IDF και προσευχόμαστε για την επιτυχία του».

אמש בישיבה האחרונה עם פורום מטכ”ל לפני התקיפה באיראן אמרתי לרמטכ”ל ולחברי הפורום שזהו רגע מכונן בתולדות מדינת ישראל ובהיסטוריה של העם היהודי. צה”ל פתח במבצע נגד ראש התמנון האיראני כדי לסכל את יכולותיו ולהסיר את איומי ההשמדה מעל מדינת ישראל. אני וכל אזרחי ישראל סומכים על צה”ל… pic.twitter.com/3kqBeGP8St — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) June 13, 2025

10:35: Η Μοσάντ «εξαπέλυσε επιθέσεις δολιοφθοράς για να βλάψει την ιρανική αεράμυνα πριν από τα πλήγματα»

Η Μοσάντ εξαπέλυσε επιθέσεις δολιοφθοράς με στόχο τα ιρανικά στρατηγικά πυραυλικά συστήματα και τις δυνατότητες αεράμυνας, αναφέρουν αξιωματούχοι. Ο δημοσιογράφος του Axios, Barak David, επικαλέστηκε έναν ανώτερο Ισραηλινό αξιωματούχο λέγοντας: «Παράλληλα με τις εκτεταμένες αεροπορικές επιδρομές της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας, η Μοσάντ ηγήθηκε μιας σειράς μυστικών επιχειρήσεων σαμποτάζ βαθιά μέσα στο Ιράν. Οι επιχειρήσεις αυτές είχαν ως στόχο την καταστροφή των στρατηγικών πυραυλικών εγκαταστάσεων του Ιράν και των δυνατοτήτων αεράμυνάς του».

10:32: Το Ισραήλ έδωσε στη δημοσιότητα αποχαρακτηρισμένα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι το ιρανικό καθεστώς «πλησίαζε στο σημείο χωρίς επιστροφή» για την απόκτηση πυρηνικών όπλων.

«Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια, και περισσότερο από την έναρξη του πολέμου, έχει εντοπιστεί συγκεκριμένη πρόοδος στις προσπάθειες του ιρανικού καθεστώτος να παράγει εξαρτήματα όπλων προσαρμοσμένα για πυρηνική βόμβα» τονίζουν οι IDF.

𝗗𝗘𝗖𝗟𝗔𝗦𝗦𝗜𝗙𝗜𝗘𝗗: 𝗜𝗿𝗮𝗻’𝘀 𝗡𝘂𝗰𝗹𝗲𝗮𝗿 𝗣𝗹𝗮𝗻𝘀 Recent intelligence shows Iran is nearing the point of no return in its race toward a nuclear weapon. The regime is producing thousands of kilograms of enriched uranium, alongside decentralized and fortified… pic.twitter.com/my6mVB7rOI — Israel Defense Forces (@IDF) June 13, 2025

10:27: Σε ακύρωση των πτήσεών της από και προς Τελ Αβίβ σήμερα 13 Ιουνίου (πτήσεις Α3924, Α3925, A3926, A3927, Α3526, Α3527) προχώρησε η AEGEAN.

Σύμφωνα με ενημέρωση της AEGEAN, οι επιβάτες που επηρεάζονται από τις ακυρώσεις μπορούν να προχωρήσουν:

– σε αίτηση για credit voucher online

– σε αίτηση για πλήρη επιστροφή χρημάτων online

– σε δωρεάν αλλαγή του εισιτηρίου τους χωρίς έξτρα κόστος και με νέα ημερομηνία ταξιδίου έως και 31 Δεκεμβρίου 2025 μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου στο 2106261000.

10:21: Αναχαιτίσεις drones και βαλλιστικών πυραύλων πάνω απο τον εναέριο χώρο της Ιορδανίας ανακοίνωσε η πολεμική αεροπορία της χώρας.

The Jordanian Armed Forces report that the Royal Jordanian Air Force (RJAF) intercepted a number of “missiles and drones” that entered Jordanian airspace this morning, adding that RJAF aircraft are operating at a “high level of readiness” to protect the skies of the Hashemite… pic.twitter.com/qrjOQ00EJU — OSINTdefender (@sentdefender) June 13, 2025

10:16: Το Ιράν ανακοίνωσε στην κρατική τηλεόραση ότι δεν θα συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες που ήταν προγραμματισμένες για την Κυριακή ή σε οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό του πρόγραμμα μέχρι νεωτέρας.

10:11: Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση ασφαλείας στο Ιράν, συνιστά στους Έλληνες πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν μη αναγκαίες μετακινήσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών Αρχών.

Οι Έλληνες πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με την Πρεσβεία της Ελλάδας στην Τεχεράνη: τηλ: 0098 910 272 6477

Κλειστοί οι εναέριοι χώροι μεταξύ Ισραήλ και Ιράν

Oι εθνικοί εναέριοι χώροι του Ισραήλ, του Ιράν, του Ιράκ και της Ιορδανίας μετά τη μαζική ισραηλινή επίθεση εναντίον στόχων στο Ιράν, έχουν κλείσει σύμφωνα με τα στοιχεία του Flightradar24, με τους αερομεταφορείς να σπεύδουν να αλλάξουν διαδρομές ή να ακυρώσουν πτήσεις προκειμένου να εγγυηθούν την ασφάλεια των επιβατών και των πληρωμάτων.

Το διεθνές αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ έχει κλείσει μέχρι νεοτέρας, ενώ οι αντιαεροπορικές δυνάμεις του Ισραήλ βρίσκονται σε ύψιστο συναγερμό καθώς αναμένεται η ιρανική απάντηση στα ισραηλινά πλήγματα.

Η ισραηλινή αεροπορική εταιρεία El Al Airlines ανακοίνωσε ότι έχει αναστείλει τις πτήσεις της από και προς το Ισραήλ.

Όπως φαίνεται και στο παρακάτω γράφημα, όλες οι πτήσεις αποφεύγουν τον εναέριο χώρο μεταξύ Ιράν και Ισραήλ:

Περισσότερα από 200 ισραηλινά μαχητικά συμμετείχαν στην επίθεση

Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του IDF, ταξίαρχος Έφι Ντεφρίν, σε συνέντευξη Τύπου, περισσότερα από 200 μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας του Ισραήλ συμμετείχαν στα πρώτα πλήγματα κατά του Ιράν τα ξημερώματα

Ο Ντεφρίν επιβεβαίωσε επίσης ότι το Ισραήλ εξουδετέρωσε αρκετούς ανώτατους Ιρανούς αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων τον αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν Μοχάμαντ Μπαγκερί, τον επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστασης Χοσεΐν Σαλαμί και τον στρατηγό Γκολάμ Αλί Ρασίντ.

The IDF releases footage showing Israeli Air Force fighter jets heading out for the strikes in Iran this morning, as well as landing following the attacks. pic.twitter.com/1xbif5i8gK — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) June 13, 2025

Tα μαχητικά αεροσκάφη του Ισραήλ συνεχίζουν να διεξάγουν πλήγματα εναντίον στρατιωτικών και πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν, αφού εξαπέλυσαν σειρά πληγμάτων στη διάρκεια της νύκτας, ανακοίνωσε σήμερα το πρωί

Οι πιλότοι μας επιτέθηκαν και εξακολουθούν να επιτίθενται σε στρατιωτικούς στόχους και σε στόχους που συνδέονται με το πυρηνικό πρόγραμμα σε διάφορες επαρχίες του Ιράν”, δήλωσε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, ο ταξίαρχος Εφί Ντεφρίν σε τηλεοπτικό του μήνυμα νωρίς το πρωί της Παρασκευής.

Στη διάρκεια ξεχωριστής συνέντευξης Τύπου υπογράμμισε ότι ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη «επιτέθηκαν και προκάλεσαν ζημιές» στα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας του Ιράν.

Τα σημεία που έχουν χτυπήσει τα ισραηλινά αεροσκάφη σύμφωνα με το Sky News: