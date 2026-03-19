Οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) προειδοποίησαν ότι οι ιρανικές δυνάμεις θα καταστρέψουν τη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου των γειτόνων τους στον Κόλπο, εάν ο δικός τους ενεργειακός τομέας δεχθεί εκ νέου επίθεση.

«Σας προειδοποιούμε για ακόμη μια φορά ότι διαπράξατε ένα μεγάλο λάθος επιτιθέμενοι στις ενεργειακές υποδομές της Ισλαμικής Δημοκρατίας, η απάντηση στην οποία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη», ανέφερε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

«Εάν επαναληφθεί, οι περαιτέρω επιθέσεις στις δικές σας ενεργειακές υποδομές και σε εκείνες των συμμάχων σας δεν θα σταματήσουν μέχρι την πλήρη καταστροφή τους, και η απάντησή μας θα είναι πολύ πιο σφοδρή από τις αποψινές επιθέσεις».

Νωρίτερα την Τετάρτη, τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι δέχθηκαν επίθεση οι εγκαταστάσεις φυσικού αερίου που σχετίζονται με το υπεράκτιο κοίτασμα South Pars, το μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου στον κόσμο, το οποίο βρίσκεται στα ανοικτά των ακτών της επαρχίας Μπουσέρ του νότιου Ιράν.

Αμέσως μετά, οι Φρουροί της Επανάστασης απείλησαν να επιτεθούν σε υποδομές πετρελαίου και φυσικού αερίου στο Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ.

Αργότερα, μια ιρανική πυραυλική επίθεση προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου Ras Laffan του Κατάρ, προκαλώντας την έντονη καταδίκη του κράτους του Κόλπου.

Η κρατική εταιρεία ενέργειας του Κατάρ αναφέρει ότι οι πυρκαγιές που προκλήθηκαν από τις ιρανικές επιθέσεις στις κύριες εγκαταστάσεις φυσικού αερίου της προκάλεσαν «εκτεταμένες ζημιές», αφού η Τεχεράνη είχε δηλώσει ότι θα ανταποδώσει με τον ίδιο τρόπο μια επίθεση στις δικές της ενεργειακές υποδομές.

«Η QatarEnergy επιβεβαιώνει ότι η βιομηχανική πόλη Ρας Λαφάν υπέστη απόψε πυραυλικές επιθέσεις», αναφέρει η εταιρεία σε δήλωσή της. «Ομάδες έκτακτης ανάγκης αποστέλλονται αμέσως για να περιορίσουν τις πυρκαγιές που προκλήθηκαν, καθώς έχουν προκληθεί εκτεταμένες ζημιές. Όλο το προσωπικό έχει καταγραφεί και δεν έχουν αναφερθεί θύματα μέχρι στιγμής. Η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό έλεγχο».

Το Ιράν εξαπέλυσε επίθεση κατά του Ριάντ – Τέσσερις τραυματίες από θραύσματα

Εν τω μεταξύ, επίθεση με ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους και drones δέχτηκε το απόγευμα της Τετάρτης, 18 Μαρτίου, η Σαουδική Αραβία και συγκεκριμένα, το Ριάντ.

Όπως έγινε γνωστό, στην περιοχή σημειώθηκαν ισχυρές εκρήξεις και ξέσπασαν πυρκαγιές. Οι πολίτες είχαν λάβει τηλεφωνική ειδοποίηση για απειλή λίγα λεπτά νωρίτερα.

Η Σαουδική Αραβία ανέφερε ότι τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν στο Ριάντ, από θραύσματα μετά από αναχαιτίσεις πυραύλων και drones που εκτόξευσε το Ιράν, το βράδυ της Τετάρτης (18/3).

Νωρίτερα, το υπουργείο Άμυνας της χώρας δήλωσε ότι αναχαίτισε τέσσερις βαλλιστικούς πυραύλους, με ένα θραύσμα να πέφτει κοντά σε ένα διυλιστήριο νότια της Σαουδικής πρωτεύουσας.

المتحدث الرسمي لـ #وزارة_الدفاع: اعتراض وتدمير 4 صواريخ باليستية أُطلقت باتجاه مدينة الرياض، وسقوط شظايا نتيجة عملية الاعتراض على مناطق متفرقة في العاصمة، والتقديرات الأولية تشير إلى عدم وقوع أضرار أو إصابات. pic.twitter.com/ss5l2cQhta — وزارة الدفاع (@modgovksa) March 18, 2026

Αργά το βράδυ το Ριάντ απέτρεψε και δεύτερη επίθεση με drone σε εργοστάσιο φυσικού αερίου στα ανατολικά. Το Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι πέντε drones που πλησίαζαν ενεργειακές εγκαταστάσεις, αναχαιτίστηκαν στην ανατολική περιοχή του βασιλείου, στις τελευταίες επιθέσεις που στοχεύουν τις ενεργειακές εγκαταστάσεις του Κόλπου.

«Αναχαίτιση και καταστροφή 5 drones που προσπάθησαν να πλησιάσουν μία από τις ενεργειακές εγκαταστάσεις στην Ανατολική Περιφέρεια», έγραψε το Υπουργείο σε ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του στο X.

المتحدث الرسمي لـ #وزارة_الدفاع: اعتراض وتدمير 6 مسيّرات في المنطقة الشرقية. pic.twitter.com/dvHn0KXMu8 — وزارة الدفاع (@modgovksa) March 18, 2026

Το Ιράν εξαπέλυσε σειρά επιθέσεων με drones και πυραύλους εναντίον των κρατών του Κόλπου την Τετάρτη, (18/3). Οι ιρανικές επιθέσεις προκάλεσαν «εκτεταμένες ζημιές» στον μεγαλύτερο κόμβο φυσικού αερίου στον κόσμο, στο Κατάρ. Οι επιθέσεις έλαβαν χώρα την ώρα που η Σαουδική Αραβία φιλοξενούσε υπουργούς Εξωτερικών από ολόκληρο τον αραβικό και ισλαμικό κόσμο για συνομιλίες στο Ριάντ, με σκοπό να συζητήσουν τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Οι IDF επιτέθηκαν σε στόχους του ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού στην Κασπία Θάλασσα

Το Ισραήλ επιτέθηκε σήμερα σε στόχους που συνδέονται με το ιρανικό Πολεμικό Ναυτικό στη Κασπία Θάλασσα και συγκεκριμένα στο λιμάνι Μπαντάρ Ανζάλι. Στο στόχαστρο μπήκαν περισσότερα από πέντε πολεμικά σκάφη και συγκεκριμένα πυραυλάκατοι του Ιράν.

JUST IN — 🇮🇷🇮🇱🇺🇸 Reports of an attack in the city of Bandar Anzali in northern Iran, on the coast of the Caspian Sea pic.twitter.com/MFie3wGj8i — UK Report (@UK_REPT) March 18, 2026

Αναφέρονται πολλαπλές εκρήξεις στο λιμάνι Μπαντάρ Ανζάλι, στις ακτές της Κασπίας Θάλασσας, καθώς η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία πραγματοποιεί αεροπορικές επιδρομές στην περιοχή.

Σύμφωνα με ισραηλινούς αξιωματούχους, οι επιδρομές στοχεύουν πλοία του ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαιώνει ότι πραγματοποίησε αεροπορικές επιθέσεις στο βόρειο Ιράν πριν από λίγο, αφότου ισραηλινοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία επιτέθηκε σε πλοία του ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού στην παραλιακή πόλη Μπαντάρ Ανζάλι, στις ακτές της Κασπίας Θάλασσας.

Ο στρατός αναφέρει ότι οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν από την ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία, βάσει πληροφοριών που παρέχθηκαν από τη Διεύθυνση Ναυτικής Πληροφοριών και τη Διεύθυνση Στρατιωτικών Πληροφοριών.

Σύμφωνα με τον στρατό, αυτή είναι η πρώτη φορά στον τρέχοντα πόλεμο που ο IDF επιτίθεται στο βόρειο Ιράν.

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: «Οι δολοφόνοι του Λαριτζανί θα πληρώσουν πολύ σύντομα»

Σε νέα γραπτή του δήλωση, ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεϊ, υποσχέθηκε πως θα πάρει εκδίκηση για τον θάνατο του Αλί Λαριτζανί και του γιου του.

«Με βαθιά θλίψη έλαβα την οδυνηρή είδηση του μαρτυρικού θανάτου του Δρ. Αλί Λαριτζάνι, Γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και εκπροσώπου του ηγέτη στο εν λόγω συμβούλιο, μαζί με τον αξιόλογο γιο του και ορισμένους από τους συνεργάτες του.

Οι δολοφόνοι του θα πληρώσουν πολύ σύντομα για το αίμα του» αναφέρει, μεταξύ άλλων.

