Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί προειδοποίησε χθες Δευτέρα πως η χώρα του θα ανταποδώσει κατά τρόπο «πιο αποφασιστικό» σε περίπτωση νέων επιθέσεων από τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ή του Ισραήλ.

Ο Αραγτσί φάνηκε να αντιδρά στις νέες απειλές που εξακόντισε νωρίτερα χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. «Αφανίσαμε τις πυρηνικές δυνατότητές τους. Μπορεί να ξαναρχίσουν, αλλά αν το κάνουν, θα τους αφανίσουμε σ’ ένα ανοιγοκλείσιμο του ματιού», διεμήνυσε ο ρεπουμπλικάνος αναφερόμενος στο Ιράν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στη Σκοτία.

«Αν η επίθεση επαναληφθεί, δεν θα διστάσουμε να αντιδράσουμε με πιο αποφασιστικό τρόπο», αντέτεινε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών μέσω X.

«Αν υπάρχουν ανησυχίες για την πιθανή εκτροπή του πυρηνικού προγράμματός μας σε μη πολιτικούς σκοπούς, η στρατιωτική επιλογή αποδείχτηκε αναποτελεσματική, όμως η λύση μέσω διαπραγματεύσεων θα μπορούσε να φέρει αποτέλεσμα», πρόσθεσε.

Iran, a nation with a rich culture originating from 7000 years of civilization, will never respond to the language of threat and intimidation. Iranians have never bowed down before any foreigners and respond only to respect.

Iran knows exactly what happened during the recent…

