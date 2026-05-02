Ο αναπληρωτής πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου, Χαμιντρεζά Χατζί-Μπαμπάι, ανέφερε ότι η χώρα ετοιμάζει νέο νόμο, ο οποίος θα εμποδίζει τα ισραηλινά πλοία να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ ανά πάσα στιγμή.

«Το νομοσχέδιο θα εμποδίζει τα πλοία εχθρικών κρατών να διέρχονται από τα Στενά, εκτός εάν οι χώρες αυτές καταβάλουν πολεμικές αποζημιώσεις», τόνισε ο Χατζί-Μπαμπάι.

Σύμφωνα με τον ίδιο «το νομοσχέδιο επιτρέπει σε άλλα πλοία να διέρχονται μετά από λήψη άδειας και έγκρισης από το Ιράν».

«Η ναυτιλιακή κίνηση στα Στενά του Ορμούζ δεν θα επιστρέψει στα επίπεδα που ήταν πριν τον πόλεμο», προσέθεσε ο Χατζί-Μπαμπάι.