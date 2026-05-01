Η νέα πρόταση που υπέβαλε το Ιράν στην Ουάσιγκτον, για την επανεκκίνηση των συνομιλιών, προβλέπει την εγκατάλειψη της προηγούμενης απαίτησης της Τεχεράνης να αρθεί πρώτα ο αμερικανικός αποκλεισμός πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Αντί αυτού, η Τεχεράνη προτείνει να συζητηθούν ταυτόχρονα οι όροι για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ μαζί με τις αμερικανικές εγγυήσεις για τον τερματισμό των επιθέσεων και την άρση του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Στις προηγούμενες προτάσεις του το Ιράν απαιτούσε την άρση του αποκλεισμού ως προϋπόθεση για την έναρξη των συνομιλιών, καθώς και συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου πριν από οποιαδήποτε συζήτηση για το μέλλον του Ορμούζ και του πυρηνικού του προγράμματος.

Η νέα πρόταση προβλέπει επίσης τη συζήτηση των ζητημάτων που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν με αντάλλαγμα την άρση των αμερικανικών κυρώσεων, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Το Ιράν έχει διαμηνύσει σε διαμεσολαβητές ότι είναι έτοιμο να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων στο Πακιστάν έως τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, εφόσον η Ουάσινγκτον δείξει διάθεση να εξετάσει τη νέα πρόταση, σύμφωνα με πηγές.

Ωστόσο, αφού η Ουάσινγκτον παρέλαβε τη νέα πρόταση, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν είναι ικανοποιημένος, εκφράζοντας αμφιβολίες για το κατά πόσο η Τεχεράνη μπορεί τελικά να αποδεχθεί μια συμφωνία.

Ο Τραμπ έστειλε επιστολή στο Κογκρέσο, με την οποία παρακάμπτει την έγκρισή του για τη συνέχιση του πολέμου

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, έστειλε επιστολή στο Κογκρέσο, υποστηρίζοντας ότι λόγω της εκεχειρίας με το Ιράν, δεν απαιτείται έγκριση για τη συνέχιση στρατιωτικών επιχειρήσεων, παρότι η σύγκρουση έφτασε το όριο των 60 ημερών.

Το μήνυμα του Τραμπ ουσιαστικά παρακάμπτει την προθεσμία της 1ης Μαΐου για την εξασφάλιση έγκρισης από το Κογκρέσο προκειμένου να συνεχιστεί ο πόλεμος με το Ιράν. Η προθεσμία αυτή αναμενόταν ούτως ή άλλως να παρέλθει χωρίς κάποια ενέργεια από τους Ρεπουμπλικανούς, οι οποίοι στηρίζουν τη στάση του Αμερικανού προέδρου.

«Στις 7 Απριλίου 2026 διέταξα μια εκεχειρία δύο εβδομάδων. Η εκεχειρία αυτή έχει έκτοτε παραταθεί. Δεν έχει υπάρξει καμία ανταλλαγή πυρών μεταξύ των αμερικανικών δυνάμεων και του Ιράν από τις 7 Απριλίου 2026. Οι εχθροπραξίες που ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου 2026 έχουν τερματιστεί», έγραψε ο Τραμπ στις επιστολές, μία προς τη Βουλή των Αντιπροσώπων και μία προς τη Γερουσία.

«Παρά την επιτυχία των αμερικανικών επιχειρήσεων κατά του ιρανικού καθεστώτος και τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για μια διαρκή ειρήνη, η απειλή που θέτει το Ιράν για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις Ένοπλες Δυνάμεις μας παραμένει σημαντική», πρόσθεσε, δεσμευόμενος να ενημερώνει την ηγεσία του Κογκρέσου για τις εξελίξεις.

Οι επιστολές εστάλησαν ενώ εντείνονται οι πιέσεις προς το Κογκρέσο για το αν θα προχωρήσει σε ψηφοφορία σχετικά με την παροχή επίσημης έγκρισης για τον πόλεμο.

Ο νόμος περί Πολεμικών Εξουσιών του 1973 προβλέπει ότι ο πρόεδρος πρέπει να ζητήσει έγκριση από το Κογκρέσο όταν μια στρατιωτική σύγκρουση υπερβεί τις 60 ημέρες, ενώ επιτρέπει και παράταση 30 ημερών για την ασφαλή αποχώρηση των δυνάμεων, κάτι που ο Τραμπ δεν ανέφερε στην επιστολή του.

«Έχω δώσει και θα συνεχίσω να δίνω εντολές στις Ένοπλες Δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών σύμφωνα με τις ευθύνες μου και βάσει των συνταγματικών μου αρμοδιοτήτων στη διαχείριση της εξωτερικής πολιτικής, ως Ανώτατος Διοικητής και επικεφαλής της εκτελεστικής εξουσίας», αναφέρει.

Τα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν ξεκίνησαν επισήμως στις 28 Φεβρουαρίου, ωστόσο η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε το Κογκρέσο στις 2 Μαρτίου, οπότε και άρχισε να «μετρά» το όριο των 60 ημερών.

Αναχωρώντας την Παρασκευή από τον Λευκό Οίκο με προορισμό τη Φλόριντα, ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι δεν προτίθεται να ζητήσει έγκριση από το Κογκρέσο, «γιατί δεν έχει ζητηθεί ποτέ στο παρελθόν».

«Έχει συμβεί πολλές, πάρα πολλές φορές και κανείς δεν έχει ζητήσει ποτέ έγκριση. Το θεωρούν εντελώς αντισυνταγματικό, αλλά είμαστε πάντα σε επαφή με το Κογκρέσο. Κανείς δεν το έχει ζητήσει ποτέ. Δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ. Γιατί να είμαστε εμείς διαφορετικοί;» ανέφερε απαντώντας σε ερώτηση του NBC News.