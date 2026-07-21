Οι Φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν πως εξαπέλυσαν στοχευμένες επιθέσεις κατά αμερικανικών εγκαταστάσεων στον Περσικό Κόλπο.

Σύμφωνα με τηλεγραφήματα που επικαλείται το επίσημο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, οι στρατιωτικές δυνάμεις της Τεχεράνης έβαλαν στο στόχαστρο υποδομές των Ηνωμένων Πολιτειών που βρίσκονται τόσο στο έδαφος του Μπαχρέιν όσο και στο Κουβέιτ.

Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει την περαιτέρω διεύρυνση του κύκλου των πολεμικών επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή, εντείνοντας την ανησυχία για τη σταθερότητα και την ασφάλεια στα κράτη του Κόλπου.

Ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν ανέφερε ότι έπληξε δυο συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και εγκατάσταση ραντάρ σε δυο αμερικανικές θέσεις στο Μπαχρέιν, καθώς και ραντάρ αντιπυραυλικής άμυνας και συστήματα δορυφορικών επικοινωνιών στο Κουβέιτ, προσθέτοντας πως με μετά την επίθεση εναντίον των συστημάτων αυτών «ο εχθρός πρέπει να προετοιμάζεται για «κύματα drones και πυραυλικές επιθέσεις ακόμη πιο αποφασιστικές και ισχυρές», ανέφερε το σώμα σε ανακοίνωσή του που αναμετέδωσε το πρακτορείο.