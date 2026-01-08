Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Ο πρίγκιπας διάδοχος του Ιράν, Ρεζά Παχλεβί, όπως χαρακτηριστικά τον αποκαλεί η ισραηλινή εφημερίδα The Jerusalem Post, κάλεσε τους διαδηλωτές να διατηρήσουν την παρουσία τους στους δρόμους, προειδοποιώντας ότι το καθεστώς ενδέχεται να επιχειρήσει να διακόψει την πρόσβαση στο Διαδίκτυο για να καταπνίξει τις ταραχές.

Great nation of Iran, the eyes of the world are upon you. Take to the streets and, as a united front, shout your demands. I warn the Islamic Republic, its leader, and the IRGC that the world and @POTUS are closely watching you. Suppression of the people will not go unanswered. https://t.co/keyFFounaX — Reza Pahlavi (@PahlaviReza) January 8, 2026

Η Τεχεράνη, καθώς και αρκετές ακόμη περιοχές του Ιράν, βρέθηκαν αντιμέτωπες με ψηφιακό μπλακ άουτ την Πέμπτη 8/1, καθώς η πρόσβαση στο Διαδίκτυο διακόπηκε σε πολλούς παρόχους υπηρεσιών.

Την εξέλιξη κατέγραψε η ομάδα παρακολούθησης της διαδικτυακής συνδεσιμότητας NetBlocks, εν μέσω πανεθνικών διαδηλώσεων κατά της οικονομικής κρίσης και της επιδείνωσης των συνθηκών διαβίωσης.

Η διακοπή της σύνδεσης σημειώθηκε λίγες ώρες μετά τη δημόσια προειδοποίηση του πρίγκιπα διαδόχου του Ιράν, Ρεζά Παχλεβί, προς το ισλαμικό καθεστώς, ο οποίος τόνισε ότι «ο κόσμος και (ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ) σας παρακολουθούν στενά», υπογραμμίζοντας ότι «η καταστολή του λαού δεν θα μείνει αναπάντητη».

Την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου, ο Παχλεβί επανέλαβε την έκκλησή του για μαζικές, πανεθνικές κινητοποιήσεις, καλώντας τους διαδηλωτές να παραμείνουν στους δρόμους και προειδοποιώντας ότι το καθεστώς ενδέχεται να επιχειρήσει τη διακοπή του Διαδικτύου προκειμένου να περιορίσει τη διάδοση των κινητοποιήσεων και να καταστείλει τις αναταραχές.

Σε μήνυμα που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Παχλεβί χαρακτήρισε τη συμμετοχή των πολιτών στις διαδηλώσεις νωρίτερα μέσα στην ημέρα ως «άνευ προηγουμένου», κάνοντας λόγο για σαφή ένδειξη ετοιμότητας ενόψει της επόμενης φάσης των κινητοποιήσεων που είχαν προγραμματιστεί για το βράδυ της Πέμπτης.

«Συμπατριώτες μου, σήμερα, Τετάρτη 7 Ιανουαρίου, η παρουσία σας σε ολόκληρο το Ιράν ήταν πρωτοφανής», έγραψε. «Αυτό συνιστά δήλωση ετοιμότητας για το σχέδιο του αύριο».

My fellow countrymen, today, Wednesday January 7th, your presence across Iran was unprecedented. And this constitutes a declaration of readiness for tomorrow’s plan (the call for Thursday January 8th, at 8 p.m.). Of course, reports have reached us that the regime is deeply… https://t.co/JJiTNZ8cxW — Reza Pahlavi (@PahlaviReza) January 7, 2026

Ο Παχλεβί αναφέρθηκε στην προηγούμενη έκκλησή του για συντονισμένες διαδηλώσεις και συνθήματα στις 8 το βράδυ της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου, με νέες κινητοποιήσεις να έχουν προγραμματιστεί 24 ώρες αργότερα. Παράλληλα, σημείωσε ότι οι διαθέσιμες πληροφορίες δείχνουν πως η Ισλαμική Δημοκρατία βρίσκεται «σε κατάσταση βαθύτατου φόβου» και εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής νέου, καθολικού μπλακ άουτ στο Διαδίκτυο.

«Να γνωρίζετε ότι η επικοινωνία μας δεν θα διακοπεί», υπογράμμισε, παραπέμποντας σε εναλλακτικά μέσα ενημέρωσης και επικοινωνίας, όπως το δορυφορικό Διαδίκτυο και τα περσόφωνα τηλεοπτικά δίκτυα που εκπέμπουν από το εξωτερικό.

Ο Παχλεβί προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε απόπειρα του καθεστώτος να αποκόψει τη χώρα από το Διαδίκτυο θα λειτουργήσει ως καταλύτης για την περαιτέρω ενίσχυση του κινήματος διαμαρτυρίας.

«Αν το καθεστώς διαπράξει αυτό το λάθος και κόψει το Διαδίκτυο, η πράξη αυτή από μόνη της θα αποτελέσει νέα έκκληση για να συνεχίσετε την παρουσία σας και να καταλάβετε τους δρόμους», έγραψε. «Έτσι θα καρφώσετε ακόμη ένα καρφί στο φέρετρο αυτού του καθεστώτος».

Οι διακοπές της διαδικτυακής πρόσβασης αποτελούν διαχρονικά προάγγελο αυστηρότερων κατασταλτικών μέτρων στο Ιράν. Η Ισλαμική Δημοκρατία έχει στο παρελθόν επιβάλει σχεδόν καθολικά μπλακ άουτ σε περιόδους κοινωνικής αναταραχής, όπως κατά τις διαδηλώσεις του Νοεμβρίου 2019 και εκείνες του 2022 που ακολούθησαν τον θάνατο της Μαχσά Αμινί.

Ο Παχλεβί ολοκλήρωσε το μήνυμά του εκφράζοντας την πεποίθησή του για τη δυναμική του κινήματος, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Θα νικήσετε. Ζήτω το Ιράν».

Η δήλωση αυτή ακολούθησε την πρώτη άμεση έκκλησή του την Τετάρτη για συντονισμένες κινητοποιήσεις, κατά την οποία κάλεσε τους Ιρανούς να διαδηλώσουν μαζικά και πειθαρχημένα, απευθύνοντας παράλληλα έκκληση προς τα μέλη των ιρανικών δυνάμεων ασφαλείας να μην ανοίγουν πυρ κατά των διαδηλωτών και «να επιστρέψουν στην αγκαλιά του έθνους».

Σύμφωνα με διαθέσιμες πληροφορίες, τουλάχιστον 36 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την έναρξη των διαδηλώσεων στις 28 Δεκεμβρίου, ανάμεσά τους και δύο μέλη των δυνάμεων ασφαλείας. Οι κινητοποιήσεις έχουν εξαπλωθεί σε δεκάδες πόλεις σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ οι συλλήψεις ξεπερνούν τις 2.000.