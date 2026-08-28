Στην προετοιμασία ενός αναλυτικού καταλόγου με τους όρους που θέτει για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ προχωρά η Τεχεράνη, κατόπιν σχετικού αιτήματος από διεθνείς μεσολαβητές.

Την αποκάλυψη αυτή έκανε ο ανώτατος σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ, σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο Al Manar του Λιβάνου, η οποία μεταδόθηκε την Πέμπτη, 27 Αυγούστου. Όπως υπογράμμισε ο Ιρανός αξιωματούχος, βασική και αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση για την ομαλοποίηση της κατάστασης αποτελεί ο τερματισμός του πολέμου στην ευρύτερη περιοχή.

Η συμφωνία με το Ομάν για τη ναυσιπλοΐα

Αναφερόμενος στη διαχείριση της θαλάσσιας κυκλοφορίας, ο Ρεζαΐ γνωστοποίησε ότι το Ιράν έχει ήδη καταλήξει σε συμφωνία με το Ομάν για τη δημιουργία ενός συγκεκριμένου ναυτιλιακού διαδρόμου στα Στενά, ο οποίος θα εκτείνεται στα χωρικά ύδατα και των δύο κρατών. Ωστόσο, έστειλε σαφές μήνυμα στην Ουάσινγκτον, διευκρινίζοντας πως η διέλευση των εμπορικών πλοίων από αυτόν τον κεντρικό δίαυλο θα επιτραπεί μόνο εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες ικανοποιήσουν τις ιρανικές απαιτήσεις.

Κατηγορηματική διάψευση για την οικογένεια Τραμπ

Παράλληλα, ο Μοχσέν Ρεζαΐ κλήθηκε να τοποθετηθεί για ένα ζήτημα που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στις ΗΠΑ το τελευταίο διάστημα, χαρακτηρίζοντας ως «ψέμα» τις αναφορές περί ιρανικού σχεδίου δολοφονίας του Μπάρον Τραμπ, του νεότερου γιου του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Η απάντηση αυτή έρχεται στον απόηχο της κινητοποίησης των αμερικανικών αρχών. Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Τρίτη, η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ (Secret Service) είχε ανακοινώσει πως είναι ενήμερη για την ύπαρξη ενός βίντεο που προβλήθηκε στην ιρανική κρατική τηλεόραση, στο οποίο γινόταν ανοιχτά συζήτηση για μια πιθανή συνωμοσία με στόχο τον γιο του Αμερικανού προέδρου.