Το Ιράν τρολάρει τον Αμερικανό πρόεδρο με ένα βίντεο, δημιουργημένο με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε από κρατικά μέσα ενημέρωσης της Τεχεράνης, φαίνεται ο Ντόναλντ Τραμπ σε μορφή LEGO. Τον δείχνει να ξεκινά τον πόλεμο στο Ιράν για να αποσπάσει την προσοχή από τα δικαστικά αρχεία της υπόθεσης Έπστιν και μάλιστα φαίνεται και ο ίδιος ο καταδικασμένος εγκληματίας στο βίντεο.

Στη συνέχεια, δείχνει τον ισχυρό στόλο των Φρουρών της Επανάστασης και τον Τραμπ, αναστατωμένο που «χάνει» τον έλεγχο μια σύγκρουσης, ο οποίος ξεκίνησε.

Φαίνονται ακόμη αποκλεισμένα και τα Στενά του Ορμούζ από το Ιράν.

Το βίντεο αποτελεί απάντηση στην ψηφιακή στρατηγική που χρησιμοποιεί ο Λευκός Οίκος, ο οποίος συχνά κάνει κατάχρηση του ΑΙ για να επιτεθεί σε αντιπάλους του και έτσι η προπαγάνδα εν μέσω πολέμου καλά κρατεί…