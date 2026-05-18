Ο πόλεμος ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ μοιάζει να μαίνεται με μεγαλύτερη ένταση στα social media παρά στο πραγματικό πεδίο των συγκρούσεων.

Από τη μία πλευρά ο Ντόναλντ Τραμπ ανεβάζει διαρκώς αναρτήσεις, βίντεο και AI-generated εικόνες, φτάνοντας μέχρι και σε απειλές περί «πυρηνικού χτυπήματος», ενώ από την άλλη η Τεχεράνη έχει επιλέξει να απαντά με memes, κινηματογραφικές παραφράσεις και σαρκαστικά βίντεο που γίνονται viral μέσα σε λίγες ώρες.

Και δεν είναι η πρώτη φορά που το ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών χρησιμοποιεί αμερικανική ποπ κουλτούρα για να τρολάρει τον Αμερικανό πρόεδρο.

Πριν από το πρόσφατο χτύπημα με σκηνή από το «The Apprentice», Ιρανοί διπλωμάτες και κρατικοί λογαριασμοί είχαν ήδη παραφράσει ή αξιοποιήσει σκηνές και αισθητική από το «Dr. Strangelove» του Στάνλεϊ Κιούμπρικ, το «Toy Story», τους «Minions» του «Despicable Me», ακόμα και LEGO-style animations που παρουσίαζαν τον Τραμπ σαν καρικατούρα σε ψηφιακό πόλεμο προπαγάνδας.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ, Εσμαΐλ Μπαγκάι, ανάρτησε στο X μια σκηνή από τη βιογραφική ταινία «The Apprentice», εξαπολύοντας νέο σαρκαστικό χτύπημα κατά του Ντόναλντ Τραμπ.

Στο επίμαχο απόσπασμα ακούγεται η χαρακτηριστική ατάκα «ποτέ μην παραδέχεσαι την ήττα», την οποία λέει ο αμφιλεγόμενος δικηγόρος και μέντορας του Τραμπ, Ρόι Κον, στον νεαρό τότε επιχειρηματία.

Το μήνυμα των Ιρανών ήταν σαφές: ο Αμερικανός πρόεδρος παρουσιάζεται ως ένας πολιτικός που δεν μπορεί να αποδεχθεί αποτυχίες, ακόμη κι όταν η πραγματικότητα τον διαψεύδει.

Η επιλογή της συγκεκριμένης σκηνής μόνο τυχαία δεν θεωρείται.

Η ταινία «The Apprentice», με πρωταγωνιστή τον Σεμπάστιαν Σταν στον ρόλο του Τραμπ, επιχειρεί να φωτίσει τα πρώτα χρόνια της επιχειρηματικής καριέρας τού Αμερικανού προέδρου και τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώθηκε η δημόσια εικόνα και η επιθετική πολιτική του κουλτούρα.

Ο ίδιος ο Τραμπ είχε αντιδράσει έντονα στην κυκλοφορία της ταινίας, χαρακτηρίζοντάς την «πολιτικά αποκρουστική επίθεση».

Το ενδιαφέρον είναι ότι πλέον η αντιπαράθεση Ουάσιγκτον – Τεχεράνης δεν διεξάγεται μόνο με πυραύλους, κυρώσεις και διπλωματικές απειλές, αλλά και με memes, AI videos και κινηματογραφικά references που θυμίζουν περισσότερο TikTok war παρά κλασική γεωπολιτική σύγκρουση.

Και όσο οι δύο πλευρές επενδύουν στην ψηφιακή προπαγάνδα, τόσο το timeline μετατρέπεται σε ένα παράλληλο πεδίο μάχης όπου η ειρωνεία, η σάτιρα και η viral αισθητική χρησιμοποιούνται σαν κανονικά όπλα επιρροής.