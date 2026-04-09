Μια νέα μορφή ψηφιακής προπαγάνδας φαίνεται να αναδύεται στο διαδίκτυο, με σατιρικά βίντεο σε στυλ Lego από το Ιράν να στοχεύουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και άλλους διεθνείς ηγέτες.

Τα σύντομα animations, που παρουσιάζουν πολιτικές εξελίξεις μέσα από χαρακτήρες που θυμίζουν φιγούρες Lego, αποδίδονται σε μια σχετικά άγνωστη ομάδα με την ονομασία Explosive Media, η οποία αυτοχαρακτηρίζεται ως «ανεξάρτητη ομάδα πίσω από τα ιρανικά LEGO animations».

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του WIRED, David Gilbert, πρόκειται για ένα νέο είδος «online πολέμου», στο οποίο «ψηφιακά καταρτισμένοι ακτιβιστές» αξιοποιούν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να δημιουργούν περιεχόμενο που γίνεται γρήγορα viral και επηρεάζει μεγάλο κοινό.

Η ομάδα δημοσίευσε βίντεο ακόμη και κατά τη διάρκεια της πρόσφατης έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, συμπεριλαμβανομένου ενός τρίλεπτου animation που αναρτήθηκε αμέσως μετά τη συμφωνία για δίμηνη εκεχειρία, παρουσιάζοντας το Ιράν ως νικητή.

Όπως επισημαίνουν ειδικοί, το βασικό χαρακτηριστικό αυτών των βίντεο είναι η ταχύτητα παραγωγής και διάδοσης.

Τα βίντεο συγκεντρώνουν χιλιάδες προβολές και έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κάποιοι χρήστες τα χαρακτηρίζουν «ισχυρά» και «καθηλωτικά», ενώ άλλοι τα θεωρούν ακατάλληλα, τονίζοντας ότι «ο πόλεμος δεν είναι θέμα για χιούμορ».

Παράλληλα, παραμένει ασαφές ποια είναι η ακριβής σχέση της Explosive Media με την ιρανική κυβέρνηση. Ωστόσο, σύμφωνα με αναφορές, ορισμένα από τα βίντεο έχουν αναπαραχθεί από επίσημους κρατικούς λογαριασμούς, γεγονός που υποδηλώνει τουλάχιστον έμμεση υποστήριξη.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι τέτοιου είδους περιεχόμενο επιτρέπει σε κυβερνήσεις να προσεγγίσουν κοινά που υπό άλλες συνθήκες δεν θα ήταν δεκτικά σε πολιτικά μηνύματα.

Όπως τονίζεται, η χρήση animation, χιούμορ και σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων δημιουργεί ένα πιο «προσιτό» αφήγημα, το οποίο μπορεί να επηρεάσει την αντίληψη της κοινής γνώμης ακόμη και σε διεθνές επίπεδο.

Παρότι πρόκειται για φανταστικά βίντεο, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι η επίδρασή τους μπορεί να είναι πραγματική, ειδικά σε περιόδους γεωπολιτικής έντασης, όπου η πληροφορία και η εικόνα αποτελούν κρίσιμα εργαλεία ισχύος.