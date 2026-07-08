Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν κατήγγειλε τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη ότι οι ΗΠΑ παραβίασαν το μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ που υπέγραψαν στα μέσα του Ιουνίου οι δύο χώρες, διαμηνύοντας πως θα υπάρξει «αποφασιστική» ανταπόδοση, μετά τους νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων σε εγκαταστάσεις στην περιοχή κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

«Το Ιράν απευθύνει αυστηρή προειδοποίηση για τις συνέπειες της παραβίασης της συμφωνίας από την Αμερική» και «θα λάβει αποφασιστικά μέτρα για να προστατεύσει τα συμφέροντά του και την εθνική ασφάλειά του», τόνισε αξιωματούχος του υπουργείου Εξωτερικών, ανέφερε μέσω Telegram η δημόσια ιρανική ραδιοφωνία και τηλεόραση IRIB.