Το Ιράν υποσχέθηκε σήμερα «γρήγορες» δίκες για τους υπόπτους που έχουν συλληφθεί στη διάρκεια των διαδηλώσεων, ενώ οι οργανώσεις για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων φοβούνται μαζική χρήση της θανατικής ποινής στη χώρα που έχει εν πολλοίς αποκοπεί από τον υπόλοιπο κόσμο εδώ και σχεδόν μία εβδομάδα.

Στην Τεχεράνη, χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν για τις κηδείες περισσότερων από 100 μελών των δυνάμεων ασφαλείας και άλλων «μαρτύρων» που σκοτώθηκαν στις διαδηλώσεις που συγκλονίζουν το Ιράν από τις 28 Δεκεμβρίου.

Εικόνες που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, δείχνουν το πλήθος να ανεμίζει σημαίες της Ισλαμικής Δημοκρατίας για την τελετή αυτή, που ξεκίνησε με την ανάγνωση προσευχών για τους νεκρούς μπροστά από το Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης.

Το πλήθος κρατούσε πανό με συνθήματα όπως «Θάνατος στην Αμερική» και φωτογραφίες του ανώτατου ηγέτη, του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου στην Τεχεράνη, καθώς και μια φωτογραφία που έδειχνε τον Ντόναλντ Τραμπ με αίμα στο πρόσωπο έπειτα από μια απόπειρα δολοφονίας το 2024, με τη λεζάντα: «Αυτή τη φορά δεν θα αστοχήσει».

«Το Ιράν δεν έχει δει ποτέ τέτοιο επίπεδο καταστροφής», είπε ενώπιον του πλήθους ο Αμπτνολραχίμ Μουσαβί, αναφερόμενος στις βίαιες ενέργειες που σημειώθηκαν στη διάρκεια των διαδηλώσεων.

Τουλάχιστον 700 διαδηλωτές -πιθανόν όμως χιλιάδες, σύμφωνα με μη κυβερνητικές οργανώσεις- σκοτώθηκαν στη διάρκεια του κινήματος αμφισβήτησης και πολλοί άνθρωποι συνελήφθησαν.

Σύμφωνα με τα ιρανικά ΜΜΕ, ο επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας υποσχέθηκε σήμερα «γρήγορες» και «δημόσιες» δίκες έπειτα από επίσκεψη διάρκειας πέντε ωρών σε φυλακή της Τεχεράνης όπου κρατούνται διαδηλωτές – «ταραξίες», σύμφωνα με τις αρχές.

«Αν κάποιος πυρπόλησε κάποιον, τον αποκεφάλισε πριν κάψει το σώμα του, οφείλουμε να κάνουμε τη δουλειά μας γρήγορα», δήλωσε ο Γκολαμχοσέιν Μοχσενί Ετζεΐ.

Σε βίντεο που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, φαίνεται καθισμένος μπροστά από μια ιρανική σημαία σε μια μεγάλη αίθουσα φυλακής, να ανακρίνει ο ίδιος έναν άνδρα με γκρι στολή κρατουμένου το πρόσωπο του οποίου έχει φλουταριστεί. Ο κρατούμενος κατηγορείται για μεταφορά βομβών μολότοφ σε πάρκο της πρωτεύουσας.

Οι υπέρμαχοι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανησυχούν ότι επίκεινται εκτελέσεις εξπρές. Η Διεθνής Αμνηστία και άλλες οργανώσεις δήλωσαν πως έχουν πληροφορίες για εκτέλεση ενός πρώτου διαδηλωτή σήμερα, πληροφορία την οποία προώθησε επίσης η αμερικανική διπλωματία.

«Περισσότεροι από 10.600 διαδηλωτές έχουν συλληφθεί (…) Ο Ερφάν Σολτάνι, 26 ετών, η εκτέλεση του οποίου έχει προγραμματιστεί για τις 14 Ιανουαρίου, είναι ένας από αυτούς», έγραψε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε μήνυμα στα φαρσί στο X.

Η Αμνηστία ζήτησε από το Ιράν «να αναστείλει αμέσως όλες τις εκτελέσεις, μεταξύ των οποίων και του Ερφάν Σολτάνι».

Η Τεχεράνη, από την πλευρά της, κατηγορεί την Ουάσινγκτον ότι αναζητεί «πρόσχημα» για στρατιωτική επέμβαση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, οι προθέσεις του οποίου παραμένουν ασαφείς, έχει απειλήσει πολλές φορές ότι θα επέμβει στρατιωτικά αφότου ξεκίνησε το κίνημα αμφισβήτησης της εξουσίας, ένα από τα μεγαλύτερα από την ανακήρυξη της Ισλαμικής Δημοκρατίας το 1979.

Χθες υποσχέθηκε στους διαδηλωτές ότι «πολλή βοήθεια είναι καθ΄οδόν». «ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΝΑ ΔΙΑΔΗΛΩΝΕΤΕ – ΠΑΡΤΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΣΑΣ», έγραψε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Truth Social.

Η καταστολή έχει προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 734 ανθρώπων σύμφωνα με τη ΜΚΟ Human Rights (IHR) που εδρεύει στη Νορβηγία, η οποία εκτιμά ωστόσο ότι ο πραγματικός αριθμός των θανάτων μπορεί να ανέρχεται σε χιλιάδες.

Το διαδίκτυο εξακολουθεί να μην λειτουργεί σήμερα στη χώρα, για έβδομη ημέρα, κάτι που καθιστά δύσκολη την πρόσβαση σε πληροφορίες, Οι τηλεφωνικές επικοινωνίες παραμένουν περιορισμένες.

Όμως αξιόπιστες αναφορές μιλούν για «δολοφονίες σε μεγάλη κλίμακα από τις δυνάμεις ασφαλείας σε όλη τη χώ