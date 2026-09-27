Οι ναυτικές δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν ισχυρίζονται πως προχώρησαν στην κατάσχεση ενός αυτόνομου υποβρύχιου οχήματος τύπου Remus 600, το οποίο ανήκει στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, το αμερικανικό μη επανδρωμένο σκάφος εντοπίστηκε να επιχειρεί στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδο των Στενών του Ορμούζ, με τις αρχές της Τεχεράνης να υποστηρίζουν πως εκτελούσε αποστολή κατασκοπείας στην περιοχή.

Οι Φρουροί είπαν ότι το όχημα καταλήφθηκε με τη χρήση δυνατοτήτων συλλογής πληροφοριών και ηλεκτρονικού πολέμου και ότι εξετάζεται από Ιρανούς ειδικούς για την ανάκτηση των δεδομένων του.