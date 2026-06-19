Ο επικεφαλής της ομάδας των διαπραγματευτών της Τεχεράνης, ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, επέμεινε σήμερα στην ανάγκη να γίνουν σεβαστές οι «κόκκινες γραμμές» του Ιράν κατά τις μελλοντικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ.

«Όπως τους έχουμε δείξει καθ’όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων που προηγήθηκαν, εμμένουμε σθεναρά στον σεβασμό των όρων και των κόκκινων γραμμών που έχουν οριστεί, και στην υπεράσπιση των συμφερόντων του ιρανικού έθνους», σημείωσε ο Γαλιμπάφ, ο οποίος είναι επίσης πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, σύμφωνα με τις δηλώσεις του που επικαλέστηκε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Irna.

«Αν ο εχθρός φανεί υπερβολικός» στα αιτήματά του, «έχουμε αποδείξει ότι είμαστε έτοιμοι να ανταποδώσουμε και ότι δεν θα διστάσουμε να δώσουμε μια δριμεία απάντηση», πρόσθεσε.

«Οι Ιρανοί ζήτησαν εγγυήσεις ότι οι εχθροπραξίες στον Λίβανο θα τερματιστούν, όπως ορίζεται στην υπογεγραμμένη συμφωνία», δήλωσε διπλωμάτης, με γνώση των γεγονότων, προσθέτοντας ότι «οι μεσολαβητές εργάζονται επί του παρόντος για την επίλυση του ζητήματος».

Η πηγή περιέγραψε τις προγραμματισμένες για σήμερα συνομιλίες στην Ελβετία ως «προσωρινά αναβληθείσες μετά τις ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο» χωρίς να αναφέρει πότε οι μεσολαβητές αναμένουν επανέναρξη.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα το πρωί της Παρασκευής σύμφωνα με το λιβανέζικο τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Μαγιαντίν (το οποίο πρόσκειται στη Χεζμπολάχ), η ιρανική διαπραγματευτική ομάδα ήταν προετοιμασμένη να αναχωρήσει για την Ελβετία, όταν λήφθηκε η απόφαση για αναστολή του ταξιδιού. Ακολούθησε η αναβολή του ταξιδιού και από τον αμερικανό αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος είχε τεθεί επικεφαλής της αμερικανικής αποστολής, και βρισκόταν κυριολεκτικά στο στάδιο της επιβίβασης στο Air Force 2 όταν ο Λευκός Οίκος ανέστειλε την αποστολή.