Η μόνιμη αντιπροσωπεία του Ιράν στον ΟΗΕ στη Βιέννη ζήτησε σήμερα από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) «τη διεξαγωγή έκτακτης και κατεπείγουσας συνεδρίασης» μετά τα πλήγματα που εξαπέλυσε το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά του Ιράν, αμφισβητώντας το πυρηνικό του πρόγραμμα.

«Η ιρανική αντιπροσωπεία ζήτησε, σε επιστολή που απηύθυνε στον Ραφαέλ Γκρόσι (τον πρόεδρο του ΔΟΑΕ), τη διεξαγωγή έκτακτης και κατεπείγουσας συνεδρίασης του Συμβουλίου των κυβερνητών του ΔΟΑΕ», έγραψε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

«Οι αβάσιμοι ισχυρισμοί, οι ειδεχθείς απειλές και οι κατακριτέες ενέργειες των επιτιθέμενων σε βάρος του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν που προορίζεται για μη στρατιωτική χρήση θα πρέπει να εξεταστούν αμέσως από το Συμβούλιο», πρόσθεσε.