Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί, θα έχει σήμερα κοινή τηλεφωνική συνδιάλεξη, με τους ομολόγους του της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Γερμανίας, σχετικά με τις εξελίξεις για το πυρηνικό πρόγραμμα και τις κυρώσεις εις βάρος του Ιράν, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Οι τρεις ευρωπαϊκές δυνάμεις, έχουν απειλήσει ότι θα ενεργοποιήσουν κυρώσεις εις βάρος του Ιράν, βάσει ενός μηχανισμού “snapback” , εάν το Ιράν, δεν επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμά του.

Οι χώρες αυτές, μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, διατείνονται ότι το Ιράν, χρησιμοποιεί το πυρηνικό του πρόγραμμα, πιθανώς για να αναπτύξει πυρηνικά όπλα.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ – ΙΑΕΑ), έχει δηλώσει πως το Ιράν απέχει πολύ από την ανάπτυξη πυρηνικής βόμβας και η διευθύντρια των υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ Τούλσι Γκάμπαρντ, κατέθεσε τον Μάρτιο, πως αξιωματούχοι των υπηρεσιών πληροφοριών, δεν βρήκαν στοιχεία που να τεκμηριώνουν, ότι το Ιράν κινείται προς την κατασκευή πυρηνικού όπλου.

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν, μετέδωσε πως ο Αραγτσί και ο Βρετανός και Ευρωπαίοι υπουργοί Εξωτερικών, θα συζητήσουν σχετικά με την ενεργοποίηση του μηχανισμού επαναφοράς των κυρώσεων (“snapback”).

Η Τεχεράνη ανέστειλε τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, που είχαν σκοπό τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος της Ισλαμικής Δημοκρατίας, αφότου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έπληξαν πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν τον Ιούνιο.

Από τότε επιθεωρητές του ΔΟΑΕ, δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, παρά το γεγονός ότι ο επικεφαλής του Ραφαέλ Γκρόσι, διατείνεται πως οι επιθεωρήσεις εξακολουθούν να είναι απαραίτητες.

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν, μετέδωσε πως μια ιρανική αντιπροσωπεία, αναμένεται να μεταβεί στη Βιέννη σήμερα, προκειμένου να συναντηθεί με αξιωματούχους του ΔΟΑΕ.

Πηγή ΑΠΕ