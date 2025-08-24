Το ισχυρότερο σύστημα πυραύλων που έχει κατασκευαστεί ποτέ, το Starship σχεδιάζει να εκτοξεύσει απόψε η SpaceX του Ίλον Μασκ.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα διεθνή Μέσα Ενημέρωσης, πρόκειται για μια δοκιμαστική πτήση διάρκειας περίπου μίας ώρας.

Σημειώνεται πως η τρέχουσα έκδοση του συγκεκριμένου πυραύλου έχει γίνει επίκεντρο μιας σειράς εκρήξεων και αποτυχιών.

Συγκεκριμένα τον Ιανουάριο, το σκάφος έχει δύο φορές εκραγεί πάνω από κατοικημένα νησιά ανατολικά της Φλόριντα, με συντρίμμια να καταλήγουν σε δρόμους στα Τερκς και Κέικος και σε ακτές των Μπαχάμων. Στην τελευταία δοκιμαστική πτήση, τον Μάιο, το Starship έχασε τον έλεγχο καθ’ οδόν προς τον Ινδικό Ωκεανό. Τον Ιούνιο, μια μονάδα Starship εξερράγη ξαφνικά σε σταθμό δοκιμών κινητήρων στο Τέξας, προκαλώντας ζημιές στις εγκαταστάσεις της SpaceX.

Η εκτόξευση έχει προγραμματιστεί για τις 7:30 μ.μ. (ώρα Ανατολικών ΗΠΑ), με τη ζωντανή μετάδοση να ξεκινά μισή ώρα νωρίτερα. Η δοκιμή θα πραγματοποιηθεί χωρίς πλήρωμα, ακολουθώντας παρόμοιο σχέδιο πτήσης με τις τρεις προηγούμενες αποστολές, οι οποίες τερματίστηκαν πρόωρα.

Η σημασία του Starship είναι τεράστια, καθώς το πρόγραμμα συνδέεται με τον στόχο των ΗΠΑ να επιστρέψουν ανθρώπους στη Σελήνη έως το 2027 και να επιδείξουν τεχνολογική υπεροχή έναντι της Κίνας.

Η SpaceX έχει τροποποιήσει το Starship που θα πετάξει αυτή την Κυριακή. Αν όλα πάνε βάσει σχεδίου, θα πραγματοποιήσει ελεγχόμενη προσθαλάσσωση στα ανοικτά του Τέξας.