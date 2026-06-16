Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας παραμένουν οι στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή των συνόρων μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου, μετά από νέο γύρο εκατέρωθεν πληγμάτων.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε ο ισραηλινός στρατός, τα συστήματα αεράμυνας της χώρας ενεργοποιήθηκαν άμεσα και προχώρησαν στην επιτυχή αναχαίτιση ρουκετών.

Οι πύραυλοι αυτοί, όπως αναφέρουν οι ισραηλινές Αρχές, είχαν εκτοξευτεί νωρίτερα από δυνάμεις της οργάνωσης Χεζμπολάχ με κατεύθυνση προς την περιοχή του Νοτίου Λιβάνου, προκαλώντας την άμεση αντίδραση της άλλης πλευράς.

«Νωρίτερα σήμερα, η Πολεμική Αεροπορία αναχαίτισε πολλές ρουκέτες που εκτόξευσε η τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ προς τη ζώνη όπου ενεργούν οι Ισραηλινοί στρατιώτες, στον νότιο Λίβανο», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Λίγο αργότερα, η ισραηλινή πολεμική αεροπορία έπληξε και κατέστρεψε τον εκτοξευτήρα από τον οποίο εκτοξεύτηκαν ορισμένες από τις ρουκέτες», πρόσθεσε ο στρατός.