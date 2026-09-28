Σε μετωπική σύγκρουση οδηγούνται οι διμερείς σχέσεις Ισραήλ και Ολλανδίας, με το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών να προχωρά σε μια σκληρή κίνηση αντιποίνων. Όπως ανακοινώθηκε επίσημα, το Ισραήλ ανακαλεί τα διαπιστευτήρια των Ολλανδών διπλωματών που στελεχώνουν το Γραφείο της Αντιπροσωπείας της χώρας τους στη Ραμάλα.

Η συγκεκριμένη διπλωματική ενέργεια αποτελεί την άμεση απάντηση του Τελ Αβίβ στην πρόσφατη απόφαση της ολλανδικής κυβέρνησης να απαγορεύσει την εισαγωγή στα εδάφη της κάθε είδους προϊόντων που παράγονται στους ισραηλινούς οικισμούς της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.

Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής αυτού του μέτρου, το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ ξεκαθάρισε ότι δίνεται διορία μόλις μίας εβδομάδας, καθώς τα διαπιστευτήρια της ολλανδικής διπλωματικής αποστολής θα λήξουν οριστικά σε επτά ημέρες.