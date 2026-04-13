Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, με τον στρατό του Ισραήλ να ανακοινώνει εκτεταμένα πλήγματα στον Λίβανο, τα οποία –σύμφωνα με τον ίδιο– οδήγησαν στην εξόντωση υψηλόβαθμων στελεχών της Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με το Ισραήλ πέντε διοικητές της οργάνωσης σκοτώθηκαν σε συντονισμένες επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν την προηγούμενη Τετάρτη, ενώ ο συνολικός αριθμός των νεκρών μαχητών της Χεζμπολάχ ξεπερνά τους 250.

Από την πλευρά του Λιβάνου, το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι οι επιδρομές προκάλεσαν τον θάνατο περισσότερων από 350 ανθρώπων και τον τραυματισμό άνω των 1.200, σε μία από τις πιο αιματηρές φάσεις των συγκρούσεων από τις αρχές Μαρτίου.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι μεταξύ των νεκρών περιλαμβάνονται τρεις διοικητές της Μονάδας Πληροφοριών της Χεζμπολάχ, καθώς και ο Χάσαν Νάσερ, επικεφαλής της επιμελητειακής υποστήριξης, και ο Αμπού Μοχάμεντ Χαμπίμπ, αναπληρωτής διοικητής της Μονάδας πυραύλων.