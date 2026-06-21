Oι στρατιωτικές δυνάμεις του προχώρησαν στην εξουδετέρωση του Χουσέιν Κάντρα και του Μοχάμεντ Φάρα.

Τα δύο αυτά πρόσωπα αποτελούσαν επιχειρησιακά στελέχη στις στρατιωτικές πτέρυγες της Χαμάς και του Ισλαμικού Τζιχάντ, ενώ σύμφωνα με το Τελ Αβίβ, είχαν κομβικό ρόλο και συνδέονταν στενά με ένα εκτεταμένο δίκτυο χρηματοδότησης των οργανώσεων αυτών.

Ο Κάντρα, ο οποίος ήταν επικεφαλής του δικτύου μαζί με τον Φάρα, δρούσε υπό την ηγεσία της Χαμάς και διευκόλυνε τη μεταφορά άνω του μισού δισεκατομμυρίου σέκελ στη Χαμάς, σύμφωνα με ανάρτηση του ισραηλινού στρατού στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.