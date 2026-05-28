Ο Ισραηλινός πρέσβης στον ΟΗΕ ανακοίνωσε σήμερα την αναστολή των σχέσεων με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, καταγγέλλοντας έτσι την απόφαση, που ακόμη δεν έχει δημοσιοποιηθεί, να προστεθεί το Ισραήλ στη “μαύρη λίστα” που συνδέεται με τη διάπραξη σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων.

«Τελειώσαμε με αυτόν τον Γενικό Γραμματέα», δήλωσε ο Ντάνι Ντάνον σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που ανάρτησε στην πλατφόρμα Χ. Η ισραηλινή αποστολή διευκρίνισε ότι αυτό σημαίνει το “πάγωμα” των σχέσεών του με το γραφείο του Γενικού Γραμματέα έως τη λήξη της θητείας του Αντόνιο Γκουτέρες την 31η Δεκεμβρίου 2026.

מזכ״ל האו״ם החליט להכניס את ישראל לרשימה השחורה עם מחבלי חמאס. אנחנו עם המזכ״ל הזה סיימנו! pic.twitter.com/80VQLuTfvS — Danny Danon 🇮🇱 דני דנון (@dannydanon) May 28, 2026

«Η απόφαση να συμπεριληφθεί το Ισραήλ στη μαύρη λίστα και να μας κατηγορήσει ότι χρησιμοποιούμε τη σεξουαλική βία ως όπλο πολέμου είναι σκανδαλώδης», δήλωσε ο πρέσβης, κατηγορώντας τον Γενικό Γραμματέα ότι βάζει στο ίδιο επίπεδο τη Χαμάς και το Ισραήλ.

Ο Ντάνι Ντάνον αναφέρεται σε έκθεση του Γενικού Γραμματέα για τη σεξουαλική βία που συνδέεται με τις συγκρούσεις, η οποία δεν έχει δημοσιοποιηθεί ακόμη, αλλά παρουσιάζεται πάντα στις ενδιαφερόμενες πλευρές-κράτη πριν από τη δημοσίευσή της.

Τον περασμένο Αύγουστο, η ετήσια έκθεση είχε προειδοποιήσει ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να προστεθεί στην λίστα των υπόπτων ή υπευθύνων για διάπραξη σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια ένοπλων συγκρούσεων, λίστα στην οποία ήδη περιλαμβάνεται η Χαμάς.

O OHE είχε επικαλεστεί τότε “αξιόπιστες πληροφορίες” για σεξουαλική βία που διαπράχθηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας κατά των Παλαιστινίων κρατουμένων σε φυλακές ή άλλα κέντρα κράτησης, τονίζοντας την άρνηση για την πρόσβαση των επιθεωρητών του ΟΗΕ.

«Καλέσαμε τους εκπροσώπους του ΟΗΕ να έρθουν στο Ισραήλ να εξετάσουν αυτές τις γελοίες κατηγορίες, επέλεξαν να μην έρθουν, επέλεξαν να συνεχίσουν με την εκστρατεία κατά του Ισραήλ», δήλωσε ο Ντάνι Ντάνον.

Οι σχέσεις μεταξύ του ΟΗΕ και του Ισραήλ –κράτους που ιδρύθηκε με απόφαση των Ηνωμένων Εθνών που ψηφίστηκε το 1947– είναι δύσκολες και βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο από την 7η Οκτωβρίου 2023, ημερομηνία της πρωτοφανούς επίθεσης της παλαιστινιακής Χαμάς, μετά την οποία ξέσπασε ο πόλεμος στη Γάζα.

Οι Ισραηλινές Αρχές κατηγορούν κυρίως τον Γενικό Γραμματέα, και άλλους αξιωματούχους του ΟΗΕ, ότι επέκριναν αυστηρά τα ισραηλινά αντίποινα στη Γάζα. Ο Αντόνιο Γκουτέρες είχε κηρυχθεί “ανεπιθύμητο πρόσωπο” στο Ισραήλ, το 2024.