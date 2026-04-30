Ο ισραηλινός στρατός (IDF) ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε μια σήραγγα της Χεζμπολάχ, μήκους 140 μέτρων, στο ακρωτήριο Ρας αλ-Μπαγιάντα, νότια της Τύρου, στον νότιο Λίβανο.

Μηχανικοί της επίλεκτης μονάδας Yahalom ανατίναξαν τη σήραγγα χρησιμοποιώντας 24 τόνους εκρηκτικών το πρωί της Πέμπτης (30/4), σύμφωνα με τον στρατό. Εντός της σήραγγας, οι δυνάμεις του IDF εντόπισαν πολυάριθμα όπλα, καθώς και δωμάτια όπου διέμεναν τα μέλη της οργάνωσης.

Σύμφωνα με τον IDF, η σήραγγα «χρησιμοποιήθηκε πρόσφατα από τρομοκράτες της Χεζμπολάχ» για την προώθηση επιθέσεων.

Παράλληλα, ο στρατός ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια του τελευταίου 24ώρου έπληξε αρκετούς πράκτορες και υποδομές της Οργάνωσης, στον δυτικό τομέα του νότιου Λιβάνου.

