Σημαντική κλιμάκωση καταγράφεται στη σύγκρουση μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ.

Συγκεκριμένα ο ισραηλινός στρατός προχώρησε σε εκτεταμένες επιθέσεις σε στόχους της οργάνωσης σε όλο τον Λίβανο.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε περίπου 100 στόχους της Χεζμπολάχ, κάνοντας λόγο για το «μεγαλύτερο συντονισμένο χτύπημα» από την έναρξη του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου κατά του Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «σε διάστημα 10 λεπτών και ταυτόχρονα σε πολλές περιοχές, οι ισραηλινές δυνάμεις επιτέθηκαν σε περίπου 100 φυλάκια διοίκησης και στρατιωτικές υποδομές» της λιβανικής ισλαμιστικής οργάνωσης σε διάφορα σημεία της χώρας.

Πηγές ασφαλείας στον Λίβανο ανέφεραν ότι πρόκειται για το σφοδρότερο κύμα βομβαρδισμών από την έναρξη των συγκρούσεων μεταξύ Χεζμπολάχ και Ισραήλ στις αρχές του προηγούμενου μήνα.