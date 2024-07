Το Ισραήλ ανέλαβε την ευθύνη για τη νυχτερινή αεροπορική επιδρομή σε διάφορους στόχους στον νότιο Λίβανο μετά την πυραυλική επίθεση σε γήπεδο ποδοσφαίρου στην πόλη Ματζντάλ Σαμς στην περιοχή των Δρούζων στα προσαρτημένα από το Ισραήλ, Υψίπεδα του Γκολάν που στοίχησε τη ζωή σε 12 ανθρώπους κυρίως εφήβους και παιδιά και για την οποία το Τελ Αβίβ κατηγορεί τη Χεζμπολάχ.

Σε ανακοίνωσή τους στην οποία επισυνάπτουν και βίντεο οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF), σημειώνουν ότι αεροσκάφη έπληξαν μια σειρά από στόχους της Χεζμπολάχ στον Λίβανο κατά τη διάρκεια της νύχτας.

NEW – multiple #Israel airstrikes reported across southern #Lebanon tonight, in Abbasiyah, Khiyam, Kafr Kila, al-Kafrah, Teir Harfa & Kafra.

Most conducted by fighter jets, not drones. pic.twitter.com/KtMCb920Dg

— Charles Lister (@Charles_Lister) July 28, 2024