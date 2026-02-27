Ο δήμαρχος της Μπερ Σεβά ανακοίνωσε ότι ανοίγουν τα καταφύγια της πόλης, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για τον κίνδυνο στρατιωτικής σύγκρουσης με το Ιράν.

Deputy mayor of Beersheba Israel: There is an order to open all shelters in the city. This is a municipal directive. — Open Source Intel (@Osint613) February 27, 2026

Ειδικότερα, νωρίτερα σήμερα, η αμερικανική πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτρέψουν στο μη απαραίτητο προσωπικό και τις οικογένειές του να φύγουν από το Ισραήλ για λόγους ασφαλείας.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι η αμερικανική πρεσβεία ενδέχεται να επιβάλει περαιτέρω περιορισμούς στους υπαλλήλους της αμερικανικής κυβέρνησης και τις οικογένειές τους όσον αφορά τα ταξίδια σε ορισμένες περιοχές του Ισραήλ, την Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ και τη Δυτική Όχθη, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, και συνιστά στους Αμερικανούς πολίτες να εξετάσουν το ενδεχόμενο να εγκαταλείψουν το Ισραήλ, όσο υπάρχουν ακόμη διαθέσιμες εμπορικές πτήσεις.

On February 27, 2026, the Department of State authorized the departure of non-emergency U.S. government personnel and family members of U.S. government personnel from Mission Israel due to safety risks. In response to security incidents and without advance notice, the U.S.… pic.twitter.com/aWzX6Gk36x — U.S. Embassy Jerusalem (@usembassyjlm) February 27, 2026

Η πρεσβεία δεν έδωσε διευκρινίσεις για τους λόγους ασφαλείας που επικαλέστηκε και οι οποίοι οδήγησαν «στην εξουσιοδοτημένη αναχώρηση», βάσει της οποίας το προσωπικό που αφορά μπορεί να αποφασίσει αν θα παραμείνει ή όχι στο Ισραήλ.

Εν τω μεταξύ, απομακρύνεται και το μη αναγκαίο προσωπικό της αμερικανικής πρεσβείας στη Βαγδάτη.

Πριν από μερικές ημέρες οι ΗΠΑ ζήτησαν την απομάκρυνση «για προληπτικούς λόγους» του μη αναγκαίου προσωπικού από την πρεσβεία τους στη Βηρυτό. Η εντολή αυτή είχε πιο επιτακτικό χαρακτήρα.

Οι ΗΠΑ έχουν προχωρήσει στην ανάπτυξη σημαντικών στρατιωτικών μέσων στη Μέση Ανατολή ενώ παράλληλα συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Σημειώνεται ότι νωρίτερα σήμερα το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford έφτασε στο Ισραήλ.

Το Ιράν έχει απειλήσει να πλήξει αμερικανικές βάσεις στην περιοχή, αν δεχθεί επίθεση, ενώ και το Ισραήλ ενδέχεται να εμπλακεί σε τυχόν στρατιωτική αντιπαράθεση μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον.

Κάποιες χώρες έχουν ήδη αρχίσει να απομακρύνουν τις οικογένειες του διπλωματικού τους προσωπικού, όπως και το μη αναγκαίο προσωπικό, από περιοχές της Μέσης Ανατολής ή να συνιστούν στους πολίτες τους να αποφεύγουν τα ταξίδια στο Ιράν.

Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός πρέσβης στο Ισραήλ, Mike Huckabee είπε στο προσωπικό της πρεσβείας ότι όποιος θέλει να φύγει, «να το κάνει ΣΗΜΕΡΑ». Αν κάποιοι υπάλληλοι ή μέλη της οικογένειας θέλουν να αποχωρήσουν, «πρέπει να το κάνουν ΣΗΜΕΡΑ», γράφει χαρακτηριστικά ο Huckabee στο email που έστειλε σήμερα το πρωί στις 10:24 τοπική ώρα, σύμφωνα με την εφημερίδα The New York Times.

Η έκκληση της πρεσβείας προς το μη απαραίτητο προσωπικό να αναχωρήσει «πιθανότατα θα οδηγήσει σε υψηλή ζήτηση για αεροπορικά εισιτήρια σήμερα», γράφει. «Επικεντρωθείτε στο να βρείτε θέση σε οποιαδήποτε πτήση από την οποία θα μπορείτε να συνεχίσετε το ταξίδι σας προς την Ουάσινγκτον, αλλά η πρώτη προτεραιότητα θα είναι να φύγετε γρήγορα από τη χώρα».

Οι The New York Times αναφέρουν ότι το email επαληθεύτηκε από τρία πηγές της. «Δεν υπάρχει λόγος να πανικοβληθείτε», έγραψε σύμφωνα με πληροφορίες ο Huckabee, «αλλά για όσους επιθυμούν να φύγουν, είναι σημαντικό να κάνουν σχέδια για να αναχωρήσουν το συντομότερο δυνατόν».