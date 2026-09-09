Σε μια θεαματική αναστροφή της εξωτερικής της πολιτικής προχωρά η Σλοβενία, καθώς το Ισραήλ εγκαινιάζει σήμερα Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, την πρώτη του πρεσβεία στη Λιουμπλιάνα, επισημοποιώντας τη ραγδαία σύσφιξη των διμερών σχέσεων μετά την άνοδο στην εξουσία της κεντροδεξιάς κυβέρνησης του Γιάνες Γιάνσα.

Η εξέλιξη αυτή προσφέρει πολύτιμο διπλωματικό έρεισμα στο Τελ Αβίβ, τη στιγμή που βρίσκεται αντιμέτωπο με αυξανόμενη απομόνωση από ευρωπαϊκές δυνάμεις όπως η Βρετανία και η Γαλλία λόγω των οικισμών στη Δυτική Όχθη.

Στη χώρα φθάνει ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ, ενώ την ίδια ώρα προγραμματίζονται διαδηλώσεις διαμαρτυρίας από την αριστερή αντιπολίτευση και φιλοπαλαιστινιακές οργανώσεις.

Το ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών χαιρέτισε θερμά τη στάση της νέας ηγεσίας στη Λιουμπλιάνα:

«Από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του, ο πρωθυπουργός Γιάνσα και η νέα κυβέρνησή του στη Σλοβενία έχουν δείξει τη φιλία τους προς το Ισραήλ τόσο με λόγια όσο και με πράξεις, και έχουν εκφράσει τη στήριξή τους προς το Ισραήλ εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης», αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση.

Ανάσα στο διπλωματικό πεδίο εν μέσως ευρωπαϊκών πιέσεων

Η ίδρυση της πρεσβείας αποκτά κομβική σημασία για το Ισραήλ, καθώς το Τελ Αβίβ βρίσκεται αντιμέτωπο με ένα αυξανόμενο κύμα διπλωματικής πίεσης και απομόνωσης από αρκετές δυτικές χώρες. Υπενθυμίζεται ότι κράτη όπως η Βρετανία, η Γαλλία και ο Καναδάς έχουν επιβάλει αυστηρές απαγορεύσεις στις εισαγωγές προϊόντων που προέρχονται από τους ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη.

Στο πλαίσιο αυτό, η Σλοβενία εξελίσσεται σε έναν από τους πλέον σταθερούς συμμάχους του Ισραήλ εντός των κόλπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η επίσκεψη του Γκίντεον Σάαρ και η οικονομική συμφωνία

Για τα επίσημα εγκαινιάσματα και τη διεύρυνση των διμερών επαφών, ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ πραγματοποιεί διήμερη επίσημη επίσκεψη στη Σλοβενία.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη Λιουμπλιάνα, ο κ. Σάαρ πρόκειται να συναντηθεί με τον Σλοβένο ομόλογό του, Τόνε Κάιζερ.

Επιπλέον, θα υπογράψει θεσμικό μνημόνιο πολιτιστικής συνεργασίας, ενώ θα ηγηθεί πολυπληθούς αποστολής Ισραηλινών επιχειρηματιών, με στόχο την τόνωση των εμπορικών και τεχνολογικών ανταλλαγών μεταξύ των δύο χωρών.

Ριζική ανατροπής της πορείας από την εποχή Γκολόμπ

Η σημερινή εικόνα συνιστά μια πλήρη αναστροφή της διπλωματικής γραμμής που ακολουθούσε η Σλοβενία μέχρι πρόσφατα.

Υπό την προηγούμενη φιλελεύθερη κυβέρνηση του Ρόμπερτ Γκολόμπ, η Λιουμπλιάνα είχε υιοθετήσει μια από τις πλέον σκληρές γραμμές εντός της ΕΕ, έχοντας προχωρήσει στην επίσημη αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους.

Επιπλέον, η προηγούμενη διοίκηση είχε επιβάλει απαγόρευση εισαγωγών από τη Δυτική Όχθη, ενώ είχε απαγορεύσει την είσοδο στη χώρα στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και σε δύο υπουργούς του, αποφάσεις οι οποίες ανακλήθηκαν αμέσως μόλις ανέλαβε τη διακυβέρνηση ο Γιάνες Γιάνσα.

Διαδηλώσεις και κοινωνικές αντιδράσεις

Η απόφαση για το άνοιγμα της ισραηλινής πρεσβείας δεν αντιμετωπίζεται με ομοφωνία στο εσωτερικό της χώρας.

Για το βράδυ της Τετάρτης (09/09) έχουν προγραμματιστεί μαζικές διαδηλώσεις διαμαρτυρίας έξω από το κτήριο της νέας διπλωματικής αποστολής.

Στην κινητοποίηση συμμετέχουν φοιτητικοί σύλλογοι, κόμματα της αριστερής αντιπολίτευσης, καθώς και φιλοπαλαιστινιακές οργανώσεις, καταγγέλλοντας την αλλαγή στάσης της κυβέρνησης απέναντι στις ισραηλινές πολιτικές.