Επιμέλεια: Γ.Κ.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς, ανακοίνωσε σήμερα ότι εξέδωσε διάταγμα που απαγορεύει στον Ερυθρό Σταυρό να επισκέπτεται Παλαιστίνιους κρατούμενους σε ισραηλινές φυλακές, επικαλούμενος λόγους εθνικής ασφάλειας. Το μέτρο αφορά όσους έχουν χαρακτηριστεί «παράνομοι μαχητές» σύμφωνα με την ισραηλινή νομοθεσία του 2002, η οποία επιτρέπει την επ’ αόριστον κράτηση χωρίς απαγγελία κατηγορίας σε στρατιωτικές φυλακές.

Σύμφωνα με το γραφείο του Κατς, η απόφαση διατηρεί το στάτους κβο που ίσχυε πριν από την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023. Χθες, το Ισραήλ κατηγόρησε τη Χαμάς ότι «σκηνοθέτησε» την ανακάλυψη σορού μπροστά σε εκπροσώπους της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ), η οποία μεσολαβεί για την απελευθέρωση ομήρων και κρατουμένων.

Η ΔΕΕΣ ανακοίνωσε ότι δεν έχει πρόσβαση στους Παλαιστίνιους κρατουμένους από τις 7 Οκτωβρίου και επισήμανε ότι οι επισκέψεις είχαν αποκλειστικά ανθρωπιστικό χαρακτήρα. Πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις έχουν καταγγείλει ότι ακόμη και πριν από το διάταγμα, δικηγόροι και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών αντιμετώπιζαν συστηματικές δυσκολίες και καθυστερήσεις κατά τις επισκέψεις σε κρατούμενους. Οι ισραηλινές αρχές υποστηρίζουν ότι αυτές οι επισκέψεις ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για τη μετάδοση μηνυμάτων σε ισλαμιστικές οργανώσεις.

Το διάταγμα εκδόθηκε λίγες ώρες πριν την έναρξη δίκης στο Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ, όπου μη κυβερνητικές οργανώσεις είχαν προσφύγει ζητώντας να επιτραπεί στον Ερυθρό Σταυρό η πρόσβαση στους κρατούμενους. Κατά την ακροαματική διαδικασία, οι ισραηλινές αρχές αποδέχτηκαν την παροχή στοιχείων μόνο για ονόματα και τοποθεσίες κράτησης, εξαιρώντας όσους συνδέονται με τη Γάζα και τη Χαμάς.

Ο Κατς δήλωσε ότι οι «τρέχουσες ανησυχίες για την ασφάλεια» εμποδίζουν την έγκριση της πρόσβασης μέχρι να επιστρέψουν όλοι οι όμηροι, προσθέτοντας ότι ο Ερυθρός Σταυρός δεν είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας των κρατουμένων με τον έξω κόσμο.

Σύμφωνα με στοιχεία της ACRI (Ένωση για τα Πολιτικά Δικαιώματα στο Ισραήλ), στις αρχές Οκτωβρίου κρατούνταν σε ισραηλινές φυλακές 2.673 Παλαιστίνιοι ως «παράνομοι μαχητές», από τους οποίους αρκετές εκατοντάδες απελευθερώθηκαν στις 13 Οκτωβρίου στο πλαίσιο συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με τη Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ