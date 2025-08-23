Να μετριάσει τις επιθέσεις στη Χεζμπολάχ, με αντάλλαγμα μία ουδέτερη ζώνη γης στο έδαφος του Λιβάνου, προτείνει το Ισραήλ, απορρίπτοντας την αρχική πρόταση του απεσταλμένου των ΗΠΑ, Τομ Μπάρακ, ο οποίος μετέφερε το μήνυμα της Ουάσινγκτον να σταματήσουν οι εχθροπραξίες με την ένοπλη οργάνωση.

Σύμφωνα με έκθεση που αποκαλύπτει η Jerusalem Post, η κυβέρνηση του Ισραήλ φέρεται να είπε στον Μπαράκ ότι το Ισραήλ θα συμφωνήσει να μετριάσει σταδιακά τις στοχευμένες επιχειρήσεις και τα χτυπήματα και θα αποσυρθεί από πολλά βασικά σημεία στον νότιο Λίβανο, αν δημιουργηθεί η ουδέτερη ζώνη που απαιτεί. Όμως δεν αποδέχθηκε το αίτημα για διακοπή των επιχειρήσεων.

Το Ισραήλ τόνισε ότι οι άμαχοι θα πρέπει να εκκενώσουν την περιοχή, ώστε να προχωρήσει το πλάνο της ουδέτερης ζώνης.

Ο στρατός του Ισραήλ δραστηριοποιείται στον νότιο Λίβανο από τότε που επιτεύχθηκε κατάπαυση του πυρός τον Νοέμβριο του 2024, με τον IDF να λέει τον Ιούλιο ότι θα συνεχίσει τις τακτικές επιθέσεις στη Χεζμπολάχ μέχρι να αφοπλιστεί, ακόμη και αν αυτό οδηγήσει σε έναν άλλο πόλεμο.