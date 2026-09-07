Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς (φωτό), απείλησε σήμερα Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου την Παλαιστινιακή Αρχή με «ολοκληρωτικό πόλεμο» σε περίπτωση επίθεσης εναντίον των εβραϊκών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη αντίστοιχη με αυτή που εξαπέλυσε η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 εναντίον του ισραηλινού εδάφους.

«Στην περίπτωση που μάθουμε με βεβαιότητα ότι ετοιμάζονται να εξαπολύσουν τρομοκρατική επίθεση παρόμοια με αυτή της 7ης Οκτωβρίου εναντίον των δυνάμεων του Τσαχάλ (σ.σ. οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις) και του εβραϊκού πληθυσμού των οικισμών, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και εγώ έχουμε δώσει εντολή στον στρατό να προετοιμαστεί για ολοκληρωτικό πόλεμο εναντίον της ηγεσίας και των μηχανισμών της Παλαιστινιακής Αρχής», τόνισε ο Κατς.

Συγκεκριμένα αναφέρθηκε «στη δολοφονία προσωπικοτήτων πρώτης γραμμής» ή ακόμη «στην απομάκρυνση κατοίκων από πόλεις και χωριά όπου διεξάγονται τρομοκρατικές δραστηριότητες» συγκρίνοντας αυτά τα μέτρα με εκείνα που έλαβε ο ισραηλινός στρατός στον Λίβανο και τη Γάζα.

Ο Κατς έκανε τα σχόλια αυτά αφού οι ισραηλινές αρχές ανακοίνωσαν ότι Παλαιστίνιος επιτέθηκε με μαχαίρι εναντίον εβραίου εποίκου στο βόρειο τμήμα της Δυτικής Όχθης.

Το θύμα νοσηλεύεται, σύμφωνα με την ισραηλινή υπηρεσία ασθενοφόρων Magen David Adom. Ο δράστης εντοπίστηκε έπειτα από τεράστιο ανθρωποκυνηγητό και έπεσε νεκρός από τα πυρά στρατιωτών, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η επίθεση αυτή έγινε με τη συγκατάθεση ή εν γνώσει της Παλαιστινιακής Αρχής.

«Η πολιτική μας στην Ιουδαία – Σαμάρια (το όνομα που χρησιμοποιεί το Ισραήλ για τη Δυτική Όχθη) είναι ξεκάθαρη: να καταδιώκουμε αδιάκοπα την παλαιστινιακή τρομοκρατία, να αναπτύσσουμε και να ενισχύουμε τους εβραϊκούς οικισμούς και να διατηρούμε τη σταθερότητα την ασφάλεια», σχολίασε ο Κατς.

Το Ισραήλ θα συνεχίσει «να εξουδετερώνει τους τρομοκράτες, να διώκει όσους τους στέλνουν και να καταστρέφει τις υποδομές των τρομοκρατών στην Ιουδαία- Σαμάρια», είχε δηλώσει ο Νετανιάχου μετά την επίθεση.

Εκτός της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, που έχει καταληφθεί και προσαρτηθεί από το Ισραήλ, περίπου τρία εκατομμύρια Παλαιστίνιοι ζουν στη Δυτική Όχθη, ανάμεσα σε περισσότερους από 500.000 Ισραηλινούς που έχουν εγκατασταθεί σε αυτούς τους οικισμούς.

Η βία των Ισραηλινών εποίκων στη Δυτική Όχθη έχει αυξηθεί κατακόρυφα μετά την πρωτοφανή επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023 που αποτέλεσε έναυσμα για τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, με σχεδόν καθημερινές επιδρομές εναντίον χωριών, εκφοβισμούς και παρενοχλήσεις εις βάρος Παλαιστινίων.

Σύμφωνα με απολογισμό του AFP που βασίζεται σε στοιχεία του παλαιστινιακού υπουργείου Υγείας, Ισραηλινοί στρατιώτες ή έποικοι έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 1.105 Παλαιστίνιους –μαχητές και πολίτες— από τις 7 Οκτωβρίου 2023.

Την ίδια περίοδο, σύμφωνα με ισραηλινά στοιχεία, τουλάχιστον 48 Ισραηλινοί –μέλη των δυνάμεων ασφαλείας και πολίτες— έχουν σκοτωθεί σε παλαιστινιακές επιθέσεις ή στη διάρκεια ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων.