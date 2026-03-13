Το Ισραήλ απέρριψε πρόταση του Λιβάνου για απευθείας συνομιλίες, θεωρώντας ότι είναι περιορισμένης σημασίας και ότι έγινε πολύ αργά. Ο πρόεδρος της χώρας Ζοζέφ Αούν δήλωσε πρόθυμος να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις ακόμη και για εξομάλυνση των σχέσεων, σε μια προσπάθεια να τερματιστεί η σύγκρουση που ξέσπασε στις 2 Μαρτίου, όταν η Χεζμπολάχ μπήκε στον πόλεμο στηρίζοντας το Ιράν.

Παρότι η λιβανέζικη κυβέρνηση εμφανίζεται πιο αποφασισμένη να περιορίσει τη Χεζμπολάχ, ακόμη και απαγορεύοντας πρόσφατα τις στρατιωτικές της δραστηριότητες, η ισχυρή παρουσία και ο οπλισμός της οργάνωσης καθιστούν δύσκολη την εφαρμογή των μέτρων χωρίς τον κίνδυνο εμφυλίου πολέμου.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ και ο πρέσβης στον ΟΗΕ Ντάνι Ντάνον, δήλωσαν ότι δεν μπορούν να υπάρξουν διαπραγματεύσεις όσο συνεχίζονται επιθέσεις από λιβανέζικο έδαφος. Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφεύγουν να σχολιάσουν τις διπλωματικές επαφές.

Δύο πηγές που γνωρίζουν τη θέση του Αούν δήλωσαν ότι έχει αρχίσει να διορίζει μια διαπραγματευτική αντιπροσωπεία και σε ορισμένες ιδιωτικές συναντήσεις, έφτασε στο σημείο να πει ότι ήταν έτοιμος να προχωρήσει στην εξομάλυνση των σχέσεων με το Ισραήλ.

«Όλα είναι στο τραπέζι», δήλωσε στο πρακτορείο Reuters μια τρίτη πηγή που γνωρίζει τη θέση του, όταν ρωτήθηκε σχετικά με την εξομάλυνση.

Νωρίτερα σήμερα, ο Αούν δήλωσε στον γενικό γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες ότι δεν έχει λάβει απάντηση στην προσφορά του, σύμφωνα με ανακοίνωση της προεδρίας.

Πριν από μερικά χρόνια, μια τέτοια πρόταση στο Ισραήλ από τον πρόεδρο του Λιβάνου θα αποτελούσε μείζον διπλωματικό άνοιγμα – και ευκαιρία για τις ΗΠΑ να ισχυριστούν ότι τερμάτισαν με επιτυχία 80 χρόνια εχθροπραξιών μεταξύ των δύο χωρών.