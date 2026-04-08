Η κυβέρνηση του Ισραήλ δέχτηκε να κηρυχτεί κατάπαυση του πυρός με το Ιράν, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν συμφώνησαν, κατόπιν μεσολάβησης του Πακιστάν, να εφαρμόσουν κατάπαυση του πυρός, καταρχήν για δύο εβδομάδες, με αντάλλαγμα να ανοίξει πλήρως τα Στενά του Ορμούζ, κάτι περισσότερο από μια ώρα προτού εκπνεύσει τελεσίγραφο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απειλούσε να αφανίσει ολόκληρο τον ιρανικό «πολιτισμό».

Ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ διαβεβαίωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι η συμφωνία να τεθεί σε εφαρμογή κατάπαυση του πυρός αφορά επίσης τον Λίβανο, όπου το Ισραήλ διεξάγει ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν.