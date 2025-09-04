Οι ισραηλινές αρχές κρατούν τη σορό του Waleed Ahmad παρά την ολοκλήρωση της επίσημης νεκροψίας, τα αποτελέσματα της οποίας διαπίστωσαν ότι ο 17χρονος Παλαιστίνιος υπέφερε από ακραίο υποσιτισμό, κολίτιδα και ψώρα κατά τη στιγμή του θανάτου του.

Hagar Shezaf

HAARETZ – 2 Σεπτεμβρίου 2025

Η σορός του 17χρονου Waleed Ahmad, κατοίκου του παλαιστινιακού χωριού Silwad στη Δυτική Όχθη, ο οποίος πέθανε στις φυλακές Megiddo τον Μάρτιο μετά από σοβαρό υποσιτισμό, εξακολουθεί να παρακρατείται από τις ισραηλινές αρχές, παρά το γεγονός ότι δεν χρειάζεται πλέον για την έρευνα για τον θάνατό του.

Η επίσημη έκθεση νεκροψίας στην περίπτωσή του αναφέρει ότι έπασχε από σοβαρό υποσιτισμό, ψώρα και εντερική λοίμωξη που είχε εξαπλωθεί.

Αρκετοί κρατούμενοι στις φυλακές Μεγκίντο στο βόρειο Ισραήλ έπασχαν από εντερική ασθένεια κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η οποία τους οδήγησε σε λιποβαρή κατάσταση, όπως είχε αναφέρει η Haaretz εκείνη την εποχή. Ο Ahmad, ο οποίος ήταν υπό κράτηση για περίπου έξι μήνες κατά τη στιγμή του θανάτου του, είχε κατηγορηθεί για ρίψη κοκτέιλ μολότοφ.

«Έχουν περάσει πέντε μήνες και επτά ημέρες από τον θάνατό του και εξακολουθούν να παρακρατούν τη σορό του», δήλωσε ο πατέρας του εφήβου, Χάλεντ, στην εφημερίδα Haaretz το Σάββατο.

Ο Waleed Ahmad είχε βραζιλιάνικη υπηκοότητα και ο πατέρας του είπε ότι οι βραζιλιάνικες αρχές προσπαθούν να πιέσουν την ισραηλινή κυβέρνηση να παραδώσει τη σορό.

Η έρευνα για τον θάνατό του συνεχίζεται από τον θάνατό του τον Μάρτιο. Μια πηγή που γνωρίζει την έρευνα δήλωσε στην Haaretz ότι δεν υπάρχει περαιτέρω λόγος να κρατηθεί η σορός του Ahmad στο πλαίσιο της έρευνας, αλλά οι αξιωματούχοι διαφωνούν σχετικά με το ποιος θα αποφασίσει να εγκρίνει την απελευθέρωσή της.

Όσον αφορά την παράδοση της σορού του Ahmad, η αστυνομία δήλωσε ότι η Haaretz θα πρέπει να απευθυνθεί στο Υπουργείο Άμυνας για σχόλια. Το Υπουργείο Άμυνας παρέπεμψε την Haaretz στις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις και στην υπηρεσία ασφαλείας Shin Bet. Η Haaretz πληροφορήθηκε ότι η Shin Bet δεν κλήθηκε ποτέ να εκφράσει την επαγγελματική της γνώμη σχετικά με την παράδοση της σορού και οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις δεν έχουν ακόμη απαντήσει για σχόλια.

Απαντώντας σε αυτό το άρθρο, η Ισραηλινή Αστυνομία ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι «η υπόθεση βρίσκεται ακόμη υπό διερεύνηση» και αρνήθηκε να παράσχει λεπτομέρειες.

Η νεκροψία στη σορό του Ahmad πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τον θάνατό του στο Εθνικό Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής στο Abu Kabir στο Τελ Αβίβ. Σύμφωνα με την νεκροψία, η αιτία θανάτου του δεν μπορεί να προσδιοριστεί, αλλά «μια λοίμωξη» (;) που προήλθε από τα έντερά του πιθανότατα οδήγησε στην κατάρρευση του σώματός του.

Η έκθεση ανέφερε ότι είχε υποστεί απώλεια λιπώδους ιστού και ότι η σωματική του μάζα εμπίπτει στον ορισμό του «ασθενικά λιποβαρούς». Σημειώθηκε επίσης ότι υπέστη ακραία απώλεια βάρους τους μήνες πριν από τον θάνατό του, η οποία θα μπορούσε εύλογα να οδηγήσει σε κατάρρευση του ανοσοποιητικού του συστήματος.

Τον Ιούλιο, έρευνα της Haaretz διαπίστωσε ότι μεταξύ των κρατουμένων στις φυλακές Megiddo, πέντε είχαν υποφέρει από παρόμοια συμπτώματα με του Ahmad. Ένας από τους άλλους κρατούμενους ήταν ανήλικος που αποφυλακίστηκε αφού έχασε βάρος από 65 κιλά σε 46 κιλά.

Μια ιατρική γνωμάτευση που συντάχθηκε από έναν παιδίατρο (εκ μέρους των Γιατρών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα) αναφέρει «μια σοβαρή ιατρική εικόνα που περιλαμβάνει υποσιτισμό και υποβαθμισμένη υγεία απειλητική για τη ζωή», σύμφωνα με την επιτροπή αποφυλάκισης. Ο δείκτης μάζας σώματος, ΔΜΣ, ήταν 15,2. Τ0 ελάχιστο φυσιολογικό βάρος ξεκινά από μια βαθμολογία 18,5.